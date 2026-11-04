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Dışişleri Bakanlığı: "Avrupa Komisyonu raporundaki mesnetsiz iddiaları reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye hakkında hazırladığı rapora ilişkin, "Özellikle siyasi kriterler ile yargı ve temel haklar alanındaki mesnetsiz iddiaları reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı: "Avrupa Komisyonu raporundaki mesnetsiz iddiaları reddediyoruz"

Dışişleri Baknalığı resmi sayfasından yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye hakkında hazırladığı rapora 'mesnetsiz iddialar' diyerek sert tepki gösterildi.

Dışişleri Bakanlığı: "Avrupa Komisyonu raporundaki mesnetsiz iddiaları reddediyoruz" 1

AVRUPA KOMİSYONU'NUN TÜRKİYE RAPORUNA TEPKİ: "MESNETSİZ İDDİALAR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Komisyonu’nun 2026 yılı Genişleme Paketi kapsamında ülkemizle ilgili hazırladığı rapor, Avrupa Birliği’nin ülkemize karşı ön yargılı ve hakkaniyetten uzak tutumunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Raporda yer alan, özellikle siyasi kriterler ile yargı ve temel haklar alanındaki mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Söz konusu ithamlar, bazı AB yetkililerinin çifte standartlı yaklaşımının ve tutarsız, inandırıcılığını yitirmiş zihniyetinin yansımasıdır.

Dışişleri Bakanlığı: "Avrupa Komisyonu raporundaki mesnetsiz iddiaları reddediyoruz" 2

"YUNANİSTAN VE RUM KESİMİ'NİN HUKUKSUZ TEZLERİ SAVUNULUYOR"

Raporda, son yıllarda olduğu gibi, Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının uluslararası hukukla bağdaşmayan, gerçeklerden kopuk, maksimalist tezlerinin savunulduğunu, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru hak ve menfaatleri ile haklı politikalarının bir kez daha göz ardı edildiğini müşahede ediyoruz. AB’nin, Kıbrıs meselesinde kayıtsız şartsız Kıbrıs Rum tarafının tutumunu benimsediği müddetçe çözüm çabalarına katkı sunmasının mümkün olmadığını bu vesileyle tekrar hatırlatıyoruz. Rapordaki Doğu Akdeniz’e ilişkin değerlendirmeler uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine bütünüyle aykırı olup Türkiye ile Libya arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası’na dair ifadelerin de herhangi bir hükmü bulunmamaktadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı: "Avrupa Komisyonu raporundaki mesnetsiz iddiaları reddediyoruz" 3

EKONOMİ VE PARA POLİTİKALARIYLA İLGİLİ İDDİALARA YANIT

Raporda yer alan diğer tespitlere ilişkin, "Diğer taraftan, Türkiye’nin ekonomik ve parasal politikalar alanında kaydettiği ilerlemeye, iyi işleyen piyasa ekonomisine ve birlik içindeki rekabet baskılarıyla baş edebilme kapasitesine ilişkin tespitleri önemli buluyoruz. Ülkemizin bağlantısallık, tedarik ve değer zincirlerinin dayanıklılığı ile savunma ve güvenlik alanlarındaki rolüne yapılan atıfları olumlu değerlendiriyoruz. Raporda kayda geçirilen ekonomik ve ticari verilerin ortaya koyduğu üzere, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin haklı ve meşru beklentimizi bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye-AB ilişkileri, dar siyasi hesapların ve tek taraflı yaklaşımların ötesinde, ortak çıkarlar ve uzun vadeli bir vizyon temelinde şekillenmelidir. Türkiye, ortaklık hukuku ve ahde vefa ilkesi çerçevesinde, karşılıklı güven, saygı ve hakkaniyete dayalı bir anlayışla ilişkileri ilerletmeye hazırdır. AB’den beklentimiz, son dönemde artan diyaloğu üyelik perspektifimizi güçlendiren somut kararlara dönüştürerek, ortak geleceğimizin gerektirdiği stratejik iradeyi göstermesidir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Türkiye
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