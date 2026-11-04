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Islak ve kuru temizlikte büyük fırsat: Dyson V12s İndirimde
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Islak ve kuru temizlikte büyük fırsat: Dyson V12s İndirimde

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Yılın en büyük indirim dönemini gözüne kestirenler ve evindeki temizlik standartlarını kökten değiştirmek isteyenler için beklenen an geldi. Zeminleri hem tozdan arındıran hem de ıslak paspas teknolojisiyle parlatan Dyson V12s Detect Slim Submarine, indirime girdi. Uzun süredir bu büyük fırsatı bekleyenlerin kaçırmaması gereken kampanyanın detayları yazımızda!

Kasım indirimini bekleyenler buraya; merakla beklenen büyük Dyson indirimi nihayet başladı! Ev temizliğinde çığır açan, güçlü emiş gücünü ıslak temizleme başlığıyla kusursuz bir şekilde birleştiren Dyson V12s Detect Slim Submarine seti, bütçenizi ferahlatacak devasa fiyat avantajıyla satışta. Hem zamandan tasarruf sağlayan hem de evinizin her köşesinde profesyonel temizlik sunan bu modelin detaylarına yakından bakalım:

Dyson V12s Detect Slim Submarine™ kablosuz süpürge + Detaylı Temizlik Seti

Islak ve kuru temizlikte büyük fırsat: Dyson V12s İndirimde 1

Dyson V12s Detect Slim Submarine, kuru süpürme yeteneğinin ötesine geçerek sert zeminlerdeki sıvı dökülmelerini, lekeleri ve inatçı kirleri temizleyen özel Submarine ıslak başlığıyla birlikte gelir. Fluffy Optic temizleme başlığı görünmeyen mikro tozları aydınlatırken, entegre piezo sensör toza göre emiş gücünü otomatik olarak ayarlar. LCD ekranı üzerinden anlık raporlama sunan bu hafif ve kablosuz dikey süpürge, zengin detaylı temizlik aparatlarıyla evinizin her köşesinde kusursuz hijyen sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika harika şimdiye kadar neden almadım dedim çok beğendim teşekkürler."
  • "Çok güzel arkadaşımın tavsiyesi ile aldım."
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Bu içerik 4 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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şarjlı dikey süpürge süpürge
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