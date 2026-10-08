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Evinizin ambiyansını tek dokunuşla dönüştüren Philips Hue Play fırsatı
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Evinizin ambiyansını tek dokunuşla dönüştüren Philips Hue Play fırsatı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Akşam film gecelerini sıradanlıktan çıkarıp tam anlamıyla bir sinema salonuna dönüştürmek ya da oyun oynarken odanın atmosferini anında ekrandaki sahneye uydurmak ister misiniz? 16 milyondan fazla renk seçeneği ve akıllı kontrol özellikleriyle evinizin havasını tamamen değiştirecek Philips akıllı aydınlatmada kaçırılmayacak bir indirim başladı. Detaylar için okumaya devam edin!

Yaşam alanınızı sadece aydınlatmakla kalmayıp eğlencenizin bir parçası haline getiren akıllı ışıklar, evdeki ambiyansı tamamen değiştirmenin en kestirme yolu. Monitör veya televizyon arkasından yayılan renk geçişleri, hem göz yorgunluğunu azaltır hem de ortama üst düzey bir şıklık katar. Şu an Philips Hue aydınlatma seçeneğinde harika bir indirim var. İşte detaylar!

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Philips Hue Play Akıllı LED Aydınlatma [Enerji Sınıfı A+]

Philips Hue Play Akıllı LED Aydınlatma [Enerji Sınıfı A+] (2)

25.000 saat ampul kullanım ömrüne sahip Philips Hue Play Akıllı LED Aydınlatma, 16 milyonun üzerinde renk seçeneği ile sıcak beyazdan soğuk gün ışığına kadar geniş bir aydınlatma spektrumu sunuyor. Kompakt ve çok yönlü tasarımı sayesinde bir duvara, televizyon arkasına monte edilebilir ya da herhangi bir yüzeyde yatay/dikey olarak kolayca konumlandırılabilen cihaz, Amazon Alexa, Google Home ve Apple HomeKit sesli asistanları ile tam uyumlu çalışıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Alırken çok araştırdım ama kesin sonuca varamamıştım. Riske girip aldım. Hue uygulamasını indirip bluetooth ile bağlarsanız ışığı açıp kapatabiliyosunuz. Renk ve parlaklık ayarı yapabiliyosunuz. Ha bridge ile daha fantastik şeyler yapılıyodur orasını bilemem. Ben pc masasında hoş gözüksün diye aldım. Ürün güzel kaliteli kargo hızlı"
  • "Yanlış bilgi yayılmış fakat hue bridge olmadan ürün kullanılabiliyor. Bluetooth ile Philips Hue uygulamasına bağlanılabiliyor. Daha sonrasında istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Zamanlayıcı kurabiliyorsunuz, kapatıp-açma zamanını belirleyebiliyorsunuz. Hue Bridge ile bunların yanı sıra sahneye uygun otomatik ışık değiştirme işlemi görüyor fakat bu olmadan da ürün kullanılabiliyor. Yanlış bilgi yüzünden benim gibi almayı geciktiren veya almayan birçok insan var."
Ürünü İncele

Philips Hue indirimlerini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 8 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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