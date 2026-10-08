HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Denizli’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda metamfetamin, sentetik kannabinoid, sentetik ecza, eroin ve esrar ele geçirildi.

Denizli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları ile organizasyonlara yönelik yürüttüğü planlı çalışma kapsamında operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 14 parça halinde toplam 525 gram metamfetamin, 15 parça halinde 3 bin 538 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (uç), 38 adet sentetik ecza hap, 6 parça halinde 3,45 gram eroin ve 3,50 gram esrar ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 hassas terazi, 1 makas ve uyuşturucu madde kullanma aparatları da bulundu.

Operasyon kapsamında TCK 188. Maddesi kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 12 şüpheliden 10’u tutuklandı. Şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Denizli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı 1

Denizli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı 2

Denizli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı 3

Denizli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı 4

Denizli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı 5

Denizli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önce boşandığı eşini, sonra kendini vurduÖnce boşandığı eşini, sonra kendini vurdu
Yozgat’ta 3 bin 500 adet makaron ele geçirildiYozgat’ta 3 bin 500 adet makaron ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek

Daha yeni başladı ama tartışma yarattı! Çalıntı mı?

Daha yeni başladı ama tartışma yarattı! Çalıntı mı?

Fon soruşturmasında adı gündeme gelmişti! Bakan Bolat'tan açıklama

Fon soruşturmasında adı gündeme gelmişti! Bakan Bolat'tan açıklama

SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.