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“Afife” 28 yıl sonra yeniden akm sahnesinde

Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Afife Jale’nin özgürlük, cesaret ve sanat mücadelesini sahneye taşıyan “Afife” balesi, 28 yıl sonra yeni prodüksiyonuyla Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eser, 10 Ekim’de Türk Telekom Opera Salonu’nda prömiyer yapacak. Büyük ilgi gören prömiyerin biletleri günler öncesinden tükendi.

“Afife” 28 yıl sonra yeniden akm sahnesinde
Çiğdem Berfin Sevinç

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Türk sahne tarihinin simge isimlerinden Afife Jale’nin hayatını modern balenin anlatım diliyle Atatürk Kültür Merkezi’ne taşıyor.

Bestesi Turgay Erdener’e, librettosu ve koreografisi Beyhan Murphy’ye ait eser; Afife Jale’nin özgürlük tutkusu, sahnede var olma mücadelesi, aşkları ve yaşamının farklı dönemlerini çağdaş bir sahne diliyle izleyiciye aktaracak.

“Afife” 28 yıl sonra yeniden akm sahnesinde 1

AFİFE’NİN DÖRT DÖNEMİ DÖRT FARKLI YORUMLA SAHNEDE

1919 yılında, Müslüman Türk kadınlarının sahneye çıkmasının önünde ciddi engellerin bulunduğu bir dönemde tiyatro sahnesine çıkarak Türk sahne tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza atan Afife Jale’nin yaşamı, eserde farklı dönemleri üzerinden anlatılıyor.

Afife’nin hayatındaki dört ayrı dönem, dört farklı dansçı tarafından canlandırılırken; geçmiş ile bugün, gerçek ile hatıralar arasında kurulan anlatı, izleyiciyi sanatçının yaşamındaki mücadele, aşk ve kırılma anlarına götürüyor.

Afife’nin yaşamının son döneminden geçmişine uzanan hatırlama yolculuğunda farklı evreler; “Altın Afife”, “Kırmızı Afife”, “Mor Afife” ve “Gümüş Afife” karakterleriyle sahneye yansıtılıyor.

Yapım, Afife Jale’nin sahneye çıkma cesaretiyle attığı adımın kendisinden sonra gelen kadın sanatçılar üzerindeki etkisine ve Türk tiyatro tarihindeki öncü konumuna da vurgu yapıyor.

“Afife” 28 yıl sonra yeniden akm sahnesinde 2

GÜÇLÜ SANATÇI KADROSU AKM’DE BULUŞACAK

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği prodüksiyonun dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Bahar Korçan, ışık tasarımını Cem Yılmazer, video tasarımını ise Aisha Hajiyeva üstleniyor.
Eserde Afife karakterini dönüşümlü olarak İlke Kodal ve Melike Manav canlandıracak. “Altın Afife” rolünde Berin Günay ve Aslı Ulu, “Kırmızı Afife” rolünde Gizem Atik Tuncay, Büşra Ay ve Nisa Deniz Ekmekçi, “Mor Afife” rolünde Deniz Kılınç Tunçeli, Büşra Ay ve Aslı Ulu, “Gümüş Afife” rolünde ise Berfu Elmas, Berin Günay ve Naz Kurtuluş sahne alacak.

“Afife” 28 yıl sonra yeniden akm sahnesinde 3

BİLETLER GÜNLER ÖNCESİNDEN TÜKENDİ

İlk kez 1998 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen “Afife”, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin yeni yorumuyla yeniden hayat bulurken, 10 Ekim’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek prömiyer sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Prömiyerin biletleri günler öncesinden tükendi.
“Afife”, prömiyerinin ardından 14, 15, 17 ve 29 Ekim 2026 tarihlerinde de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tiyatro kültür ve turizm bakanı
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