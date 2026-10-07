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AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

Fon soruşturması sürerken Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den istifa ettiği belirtildi. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değildir. Geri kalan konu hukuki bir konudur. Ona da yargı karar verir." açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

Fon soruşturması tüm yönleriyle sürerken Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'deki üyeliğinden de istifa ettiği öğrenildi.

"PARTİMİZİN ÜYESİ DEĞİLDİR"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, katıldığı A Haber canlı yayınında son gelişmeleri anlattı. İnan, "AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, yetkili kurullarımızın tespiti doğrultusunda zaten gereken işlemleri yaptık. Bugün Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil" 1

"GERİ KALAN HUKUKİ BİR KONUDUR"

İnan, "Geri kalan konu hukuki bir konudur, ona da yargı karar verir. Onun hakkında benim konuşmam da kesinlikle doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil" 2

İFADE VERDİLER

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ifadeye çağrıldı. Bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, soruşturma savcısına "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. İki isim yaklaşık 1 saat süren ifade işleminin ardından adliyeden ayrıldı.
AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil" 3

PARAYI İADE ETMİŞLERDİ

Öte yandan soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelenmişti. Başsavcılıktan 7 farklı bankaya gönderilen yazıda, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın dilekçelerinde belirtilen hesaplarda bulunan miktarların, Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi istenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Betül Sayan Kaya ak parti
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