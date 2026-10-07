AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

Fon soruşturması tüm yönleriyle sürerken Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'deki üyeliğinden de istifa ettiği öğrenildi.

"PARTİMİZİN ÜYESİ DEĞİLDİR"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, katıldığı A Haber canlı yayınında son gelişmeleri anlattı. İnan, "AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, yetkili kurullarımızın tespiti doğrultusunda zaten gereken işlemleri yaptık. Bugün Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir" dedi.

"GERİ KALAN HUKUKİ BİR KONUDUR"

İnan, "Geri kalan konu hukuki bir konudur, ona da yargı karar verir. Onun hakkında benim konuşmam da kesinlikle doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

İFADE VERDİLER

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ifadeye çağrıldı. Bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, soruşturma savcısına "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. İki isim yaklaşık 1 saat süren ifade işleminin ardından adliyeden ayrıldı.



PARAYI İADE ETMİŞLERDİ

Öte yandan soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelenmişti. Başsavcılıktan 7 farklı bankaya gönderilen yazıda, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın dilekçelerinde belirtilen hesaplarda bulunan miktarların, Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi istenmişti.