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Yozgat’tan Mersin’e ‘borsada kazanç’ vaadiyle gelen 3 kişi dolandırıldı: 5 tutuklama

Mersin’de internet üzerinden tanıştıkları kişilerin yönlendirmesiyle "borsa hesapları açarak para kazanma" vaadiyle kente gelen 3 kişinin, kimlik bilgileri alınarak adlarına banka hesapları açıldığı ve dolandırıldıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yozgat’tan Mersin’e ‘borsada kazanç’ vaadiyle gelen 3 kişi dolandırıldı: 5 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Müberra K., Yunus Emre E. ve Emirhan T., 4 Ekim 2026 tarihinde Dolandırıcılık Büro Amirliğine müracaat ederek şikayetçi oldu. Mağdurlar, internet üzerinden tanıştıkları kişilerin yönlendirmesiyle 30 Eylül günü Yozgat’tan Mersin’e geldiklerini, burada kendilerine borsa hesapları açarak para kazanabileceklerinin söylendiğini belirtti.

YOZGAT’TAN MERSİN’E ‘BORSADA KAZANÇ’ VAADİYLE GELDİLER

Şüphelilerin yönlendirmesiyle hareket eden 3 kişinin kimlik bilgilerinin alındığı ve adlarına banka hesapları açıldığı, bir süre sonra ise dolandırıldıklarını anladıkları öğrenildi.

3 KİŞİ DOLANDIRILDI: 5 TUTUKLAMA

Şikayet üzerine çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı oldukları belirlenen M. S., M. C. B., T. K., H. Ö., Ş. P. ve A. H. olmak üzere 6 şüpheliyi tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden H. Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık borsa
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