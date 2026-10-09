Kayseri’de meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara yolu Süksün Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada Halil Özdemir (62) idaresindeki 06 HH 847 plakalı otomobil ile Necati Karakoç (67) idaresindeki 06 NH 993 plakalı otomobil çarpıştı.

FECİ KAZADA 3 KİŞİ ÖLDÜ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Necati Karakoç ile aynı otomobilde bulunan Kezziban Karakoç (67) ve Nazlı Avcı’nın (63) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer aracın sürücüsü Halil Özdemir ise, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir'in kaburgalarında kırık olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de yapılan incelemelerin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır