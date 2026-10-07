İnegöl’de motosiklet otomobille çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkarak devrilen motosiklet, sürüklendikten sonra yol kenarında park halinde bulunan başka bir otomobile çarparak durabildi.

SOLLAMA YAPTIĞI SIRADA OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre İ.A. (16) idaresindeki motosiklet, iddiaya göre sollama yaptığı sırada aynı yönde ilerleyen Özcan O. (47) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrilerek yolda sürüklendi. Motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan başka bir otomobile çarptıktan sonra durdu.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü İ.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.A. (17) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır