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Fon mağdurları arasında dikkat çeken isim: Cevdet Yılmaz’ın özel kalemi de parasını kaybetti

Fon tartışmalarında dikkat çeken bir mağduriyet daha ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın özel kaleminin de söz konusu fonda milyonlarca liralık kayıp yaşadığı öğrenildi.

Fon mağdurları arasında dikkat çeken isim: Cevdet Yılmaz’ın özel kalemi de parasını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Yılmaz’ın özel kalemi, 6 Ağustos 2026’da fona 7,5 milyon lira yatırdı. Aradan henüz bir ay geçmeden fon faaliyetlerini sonlandırırken, 6 Eylül itibarıyla yatırımın değeri yaklaşık 610 bin liraya kadar geriledi.

PARASINI ÇEKMEDİ O DA MAĞDUR OLDU

Sürecin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise yatırımcının herhangi bir para çekme işlemi gerçekleştirmemiş olması. Buna göre 7,5 milyon liralık yatırımın yaklaşık 610 bin liraya düşmesi, yatırımcının fonun kapanmasıyla birlikte diğer mağdurlar gibi ciddi bir kayıpla karşı karşıya kaldığını ortaya koydu.
Fon mağdurları arasında dikkat çeken isim: Cevdet Yılmaz’ın özel kalemi de parasını kaybetti 1
Yatırımın 6 Ağustos’ta yapılmasının ardından fonun yaklaşık bir ay içerisinde kapanması da zamanlama açısından dikkat çekti.

SİYASİ POLEMİK DEĞİL, YATIRIM MAĞDURİYETİ

Söz konusu örnek, fon soruşturmasının yalnızca belirli kişi veya siyasi isimler üzerinden yürütülen bir tartışma olmadığını da gösteriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın özel kaleminin de milyonlarca liralık kayıp yaşaması, meselenin doğrudan yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesi ekseninde ele alınması gerektiğini ortaya koyuyor.

Fon mağdurları arasında dikkat çeken isim: Cevdet Yılmaz’ın özel kalemi de parasını kaybetti 2

Yaşanan süreçte devletin ilgili kurumlarının temel hedefinin, yatırımcıların haklarının korunması ve mağduriyetlerin en hızlı şekilde giderilmesi olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz fon soruşturması
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