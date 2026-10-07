HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Çarpıcı '200 milyon dolar' iddiası: İran'dan Hizbullah'a Lübnanlılara yardım desteği

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Hizbullah’ın İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları nedeniyle yerinden edilen Lübnanlılara yardım etmek üzere İran’dan 200 milyon dolar aldığını öne sürdü. Hizbullah’ın uygun görülen yaklaşık 50 bin aileye başlangıçta 3 bin dolar yardım sağlayacağı iddia edildi. Hizbullah'tan bir yetkili yardım planının gelecek günlerde açıklanacağını belirtirken, paranın kaynağına ilişkin ayrıntı vermedi.

Çarpıcı '200 milyon dolar' iddiası: İran'dan Hizbullah'a Lübnanlılara yardım desteği

İngiliz haber ajansı Reuters, Hizbullah'ın İsrail ile savaşta yerinden edilen Lübnanlılara yardım için İran'dan 200 milyon dolar aldığını öne sürdü. Reuters'ın para transferi hakkında doğrudan bilgi sahibi olduğunu öne sürdüğü iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, söz konusu finansman Hizbullah'ın savaşta ağır darbe alan destekçilerine sağlayacağı ilk büyük mali yardım olacak.

Çarpıcı 200 milyon dolar iddiası: İran dan Hizbullah a Lübnanlılara yardım desteği 1

REUTERS'TAN ÇARPICI İDDİA: İRAN'DAN HİZBULLAH'A 200 MİLYON DOLAR

Kaynaklar, Hizbullah'ın parayı geçtiğimiz ay ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskısını artırdığı bir dönemde teslim aldığını söyledi. Paranın Lübnan'a aktarılmasında kullanılan aracıların transferin taşıdığı riskler nedeniyle yüzde 20 komisyon aldığı iddia edildi. Kaynaklardan biri, bu oranın normal seviyenin yaklaşık dört katı olduğunu aktardı.

Çarpıcı 200 milyon dolar iddiası: İran dan Hizbullah a Lübnanlılara yardım desteği 2


Lübnan'da 200 binden fazla kişi ülke içinde yerinden edildi

LÜBNAN'DA YERİNDEN EDİLENLERE YARDIM EDİLMESİNİ İSTEDİ

Hizbullah’ın söz konusu paradan uygun görülen ailelere başlangıçta 3 bin dolar ödeme yapmayı planladığı iddia edildi. Yardımlarda İsrail saldırıları nedeniyle tamamen yıkılan veya İsrail güçlerinin kontrolü nedeniyle erişilemeyen bölgelerde yaşayan ailelere öncelik verilmesi bekleniyor. Kaynaklardan biri, yaklaşık 50 bin ailenin bu yardımlardan yararlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Hizbullah'tan bir yetkili ise, Reuters'a yaptığı açıklamada bir miktar maddi kaynağın güvence altına alındığını ve yardım dağıtım planının gelecek günlerde açıklanacağını belirtti. Ancak yetkili, paranın kaynağı hakkında bilgi vermedi.

Çarpıcı 200 milyon dolar iddiası: İran dan Hizbullah a Lübnanlılara yardım desteği 3

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

İran Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD Hazine Bakanlığı ve Lübnan hükümeti henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail’in 2 Mart'ta Lübnan’ın çeşitli bölgelerine başlattığı yoğun hava saldırıları ve kara işgali sonrasında yüz binlerce Lübnanlı yerinden edilmişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar varÜlkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var
Galata Kulesi, Filistin bayrağıyla aydınlandıGalata Kulesi, Filistin bayrağıyla aydınlandı

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Lübnan Hizbullah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Esenyurt'da lise öğrencileri arasında büyük kavga! Çok sayıda ekip sevk edildi

Esenyurt'da lise öğrencileri arasında büyük kavga! Çok sayıda ekip sevk edildi

AK Partili eski vekilden ses getirecek 'fon krizi' çıkışı: Millet Reis'ten onu bekliyor

AK Partili eski vekilden ses getirecek 'fon krizi' çıkışı: Millet Reis'ten onu bekliyor

TFF, Vincenzo Montella ile yollarını ayırıyor! Arda Turan sürprizi!

TFF, Vincenzo Montella ile yollarını ayırıyor! Arda Turan sürprizi!

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra o dizide ortaya çıktı!

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra o dizide ortaya çıktı!

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

Bir şehir ona hazırlanıyor! Oteller doldu: Çevre illere taşacak

Bir şehir ona hazırlanıyor! Oteller doldu: Çevre illere taşacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.