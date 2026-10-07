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AK Partili eski vekilden ses getirecek 'fon krizi' çıkışı: Millet Reis'ten onu bekliyor

Fon skandalı tartışılmaya devam ederken Eski AK Partili vekil Asım Aykan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Aykan, "Sayın Cumhurbaşkanım neşteri vur, ucu kime dayanırsa dayansın. Yoksa millet sandıkta neşteri vuracak." ifadelerini kullandı.

AK Partili eski vekilden ses getirecek 'fon krizi' çıkışı: Millet Reis'ten onu bekliyor
Ufuk Dağ

Fon krizinin etkileri devam ediyor. Günlerdir Türkiye'nin 1 numaralı gündemi olan skandalla ilgili bir açıklamada eski AK Parti Milletvekili Asım Aykan'dan geldi. Aynı zamanda Trabzon eski Belediye Başkanı olan Aykan, Fatma Betül Sayan Kaya'yı da işaret ederek, "Partimizin ateşle imtihanı" dedi.

AK Partili eski vekilden ses getirecek fon krizi çıkışı: Millet Reis ten onu bekliyor 1

Sözcü'ye konuşan Asım Aykan şu ifadeleri kullandı;

“Son borsa olayı AK Parti için turnusol kağıdı gibi. Olay geçiştirilecek mi, yoksa gereği yapılacak mı? Milletin kulağı haberlerde, dört gözle izliyor. Cumhurbaşkanımız için de tarihi bir test gibi duruyor. AK hareket, bir partiye sığmayacak kadar misyon taşıyor. Hak ve hukuk terazisinde herkes hesabını vermeli. Konu sadece borsa değil, toplumsal çürüme canımızı yaktı. Hırsızlığı ne Müslümanlık ne insanlık kabul eder. Sayın Cumhurbaşkanım neşteri vur, ucu kime dayanırsa dayansın. Yoksa millet sandıkta neşteri vuracak. Bizim buradan gördüğümüz budur. Yazık olmasın bu kadar emeğe ve tarihi misyonumuza.”

AK Partili eski vekilden ses getirecek fon krizi çıkışı: Millet Reis ten onu bekliyor 2

Aykan, paylaştığı görüşlerin toplumdan da destek gördüğünü belirterek “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongreye giderek mi çözüm bulmasını öneriyorsunuz?” sorusuna “Tayyip beyin önünde tarihi bir fırsat var. Bence bu fırsatı değerlendirirse çok iyi eder. Bunun metodunu kendisi çok iyi bilir. Millet Reis’ten onu bekliyor... Vatandaşın vicdanı rahatsız’’ yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti fon soruşturması
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