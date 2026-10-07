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Meteoroloji peş peşe uyardı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ekim tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Doğu ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji peş peşe uyardı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor
Nilgün Arabacı

Ekim ayıyla birlikte serin hava etkisini artırırken Meteoroloji'den yurdun farklı bölgeleri için yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri ile Akdeniz çevrelerinde sağanak yağış görülecek.

BUGÜN BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muğla, Antalya'nın batı ve doğu kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Bingöl ve Muş çevrelerinde de etkili olması öngörülüyor.

Marmara'nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde ise sabah saatlerinde pus ve sisin etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji peş peşe uyardı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor 1

YARIN YAĞIŞLARIN ALANI DARALACAK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yarın yağışlı hava daha dar bir bölgede etkili olacak.

Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Kastamonu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji peş peşe uyardı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor 2

YURT GENELİNDE PARÇALI BULUTLU HAVA

MGM'nin son değerlendirmelerine göre yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

SICAKLIKLAR 2-4 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer bölgelerde ise güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sağanak
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