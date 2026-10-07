Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Evraklar imha edilirken suçüstü: 8 şüpheli gözaltında

Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bazı evrakların belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı sırada operasyon düzenlendi. Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay sırasında suçüstü yapıldı. Yürütülen araştırmalarda evrakların imha edilmesine ilişkin talimatın Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiği yönünde tespitlerde bulundu.

RÜŞVET, İRTİKATP VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

Sağlamer hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığında rüşvet, irtikap, resmî belgede sahtecilik ile suç örgütü kurma ve yönetme suçlarından devam eden bir soruşturmanın bulunduğu tespit edildi.

Başsavcılık bünyesinde yürütülen benzer nitelikteki soruşturma dosyalarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda; şüphelilerin söz konusu suçlara iştirak ettikleri yönünde bulgulara ulaşılması ve müdahale edilmemesi hâlinde delillerin kaybolma ihtimalinin bulunduğunun değerlendirilmesi üzerine operasyon kararı alındı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında;

Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer,

ÇEŞTUR Büro Memuru Deniz Songül Yalçın,

ÇEŞTUR Büro Memuru Aziz Metin,

Büro Yönetim Elemanı Aydın Aydemir,

Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi Okan Aktaş,

Çeşme Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl,

İşletme sahibi Yücel Güngör,

Pansiyon sahibi Metin Akpınar

olmak üzere 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BAŞKAN YARDIMCISI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit ile emlakçı Şahin Özer’in yerleri tespit edilmiş olup, söz konusu şüphelilerin gözaltına alınarak İzmir’e getirilmelerine yönelik işlemler sürdüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; belediyedeki imar, fen işleri ve emlak süreçleriyle bağlantılı olarak rüşvet, irtikap ve örgütlü şekilde hareket ettikleri yönündeki iddialar ile resmî belgelerin usulsüz düzenlenmesi ve soruşturma bakımından önem taşıyan evrakların imha edilmeye çalışılması hususları araştırılıyor.

Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el kondu. Çeşme Belediyesi bünyesindeki ilgili birimlerde arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.