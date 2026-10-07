HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türk askeri için çok konuşulacak gelişme! Suudi Arabistan'a üs planı masada

İki ay önce imzalanan Mekke Savunma İttifakı bölgede dikkat çeken bir gelişme olarak göze çarpmıştı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan savunma ittifakı ilk defa fiilen devreye girdi. Suudi Arabistan'da Türk üssünün kurulması masadaki konulardan biri. Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda Türk ordusu 110 yıl sonra yeniden Mekke'yi koruyabilir. Bahsi geçen planın kısa zaman içinde Meclis onayına sunulacağı da belirtiliyor.

Türk askeri için çok konuşulacak gelişme! Suudi Arabistan'a üs planı masada
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzalayarak oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı geçen gün Riyad'da olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

"KOLEKTİF KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEYİ KARARLAŞTIRMIŞTIR"

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, "Komite, kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede, tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Türk askeri için çok konuşulacak gelişme! Suudi Arabistan a üs planı masada 1

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre Türkiye’nin bu çerçevede Suudi Arabistan’ın kritik dört doğal gaz ve elektrik tesisinin korunmasına alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleriyle katkı sunacağı belirtiliyor.

'TÜRK ÜSSÜ KURULMASI SEÇENEKLER ARASINDA'

Geçen hafta da Pakistan'ın dört uçak dolusu silah gönderdiği ve Suudi Arabistan'a 8 bin Pakistanlı asker konuşlandırdığı belirtilmişti. Ayrıca Suudi Arabistan'a bir Türk üssünün kurulmasının da seçenekler arasında olduğu iddia ediliyor. Bu iddia gerçekleşirse Türk ordusu 110 yıl sonra yeniden Mekke'yi koruyabilir.

Türk askeri için çok konuşulacak gelişme! Suudi Arabistan a üs planı masada 2

Bu anlaşmanın hayata geçmesi için Meclis onayı gerekiyor. Bahsi geçen planın kısa zaman içinde Meclis'e gelebileceği de konuşuluyor.

Türkiye'nin Yemen'e yönelik taarruz faaliyetinde bulunmasının beklenmediği de belirtiliyor. Husilerin, başkent Sana'yı ele geçirmesiyle coğrafi olarak da bölünen Yemen için Libya modelinin gündemde olduğu değerlendiriliyor. Benzer krizin yaşandığı Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin yanında duran Türkiye, 2019’daki ayrılıkçı Hafter güçlerinin başkent Trablusgarp’ı ele geçirmesini önledi. Yemen’de de orduya taktik, stratejik ve lojistik destek sağlandı. Yemen ordusu ardından kritik noktalara Husiler’e karşı operasyonlar başlattı. Türkiye Gazetesi'nin saha kaynaklarından edindiği biligilere göre operasyonda Türk İHA ve SİHA teknolojisi ile diğer savunma sanayii ürünleri önemli yer tutuyor.

Şu ana kadar Suudi Arabistan’a önemli ölçüde Türk elektronik harp sistemi, kara ve hava savunma füzeleri ile birlikte 200’ü aşkın askeri uzmanın nakledildiği öğrenildi.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Evraklar imha edilirken suçüstü: 8 şüpheli gözaltındaÇeşme Belediyesi'ne operasyon! Evraklar imha edilirken suçüstü: 8 şüpheli gözaltında
'Rozet' günü! 27 yıl sonrası ilk olacak'Rozet' günü! 27 yıl sonrası ilk olacak

Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Türkiye Mekke
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adı fon kriziyle gündeme gelmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı

Adı fon kriziyle gündeme gelmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da uygulama noktasında polise ateş açıldı: Bir polis şehit oldu

Ankara'da uygulama noktasında polise ateş açıldı: Bir polis şehit oldu

Galatasaray'dan Osimhen, Singo ve Lemina için resmi açıklama!

Galatasaray'dan Osimhen, Singo ve Lemina için resmi açıklama!

Hazal Kaya’nın acı günü! 12 yıllık dostuna veda etti

Hazal Kaya’nın acı günü! 12 yıllık dostuna veda etti

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

Herkes severek tüketiyor! Kâr marjı dudak uçuklattı

Herkes severek tüketiyor! Kâr marjı dudak uçuklattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.