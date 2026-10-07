Türk askeri için çok konuşulacak gelişme! Suudi Arabistan'a üs planı masada

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzalayarak oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı geçen gün Riyad'da olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

"KOLEKTİF KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEYİ KARARLAŞTIRMIŞTIR"

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, "Komite, kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede, tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre Türkiye’nin bu çerçevede Suudi Arabistan’ın kritik dört doğal gaz ve elektrik tesisinin korunmasına alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleriyle katkı sunacağı belirtiliyor.

'TÜRK ÜSSÜ KURULMASI SEÇENEKLER ARASINDA'

Geçen hafta da Pakistan'ın dört uçak dolusu silah gönderdiği ve Suudi Arabistan'a 8 bin Pakistanlı asker konuşlandırdığı belirtilmişti. Ayrıca Suudi Arabistan'a bir Türk üssünün kurulmasının da seçenekler arasında olduğu iddia ediliyor. Bu iddia gerçekleşirse Türk ordusu 110 yıl sonra yeniden Mekke'yi koruyabilir.

Bu anlaşmanın hayata geçmesi için Meclis onayı gerekiyor. Bahsi geçen planın kısa zaman içinde Meclis'e gelebileceği de konuşuluyor.

Türkiye'nin Yemen'e yönelik taarruz faaliyetinde bulunmasının beklenmediği de belirtiliyor. Husilerin, başkent Sana'yı ele geçirmesiyle coğrafi olarak da bölünen Yemen için Libya modelinin gündemde olduğu değerlendiriliyor. Benzer krizin yaşandığı Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin yanında duran Türkiye, 2019’daki ayrılıkçı Hafter güçlerinin başkent Trablusgarp’ı ele geçirmesini önledi. Yemen’de de orduya taktik, stratejik ve lojistik destek sağlandı. Yemen ordusu ardından kritik noktalara Husiler’e karşı operasyonlar başlattı. Türkiye Gazetesi'nin saha kaynaklarından edindiği biligilere göre operasyonda Türk İHA ve SİHA teknolojisi ile diğer savunma sanayii ürünleri önemli yer tutuyor.

Şu ana kadar Suudi Arabistan’a önemli ölçüde Türk elektronik harp sistemi, kara ve hava savunma füzeleri ile birlikte 200’ü aşkın askeri uzmanın nakledildiği öğrenildi.