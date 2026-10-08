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Son saldırıdan sonra sipariş verildi: İstanbul'da okullarda yeni güvenlik adımı!

Başakşehir'deki bir ortaokulda gerçekleşen saldırı İstanbul'da yeni güvenlik önlemleri için adım atldı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamasına göre tüm bahçe görevlilerine el dedektörü verilecek, fiziki şartları uygun okullara da kapı tipi metal dedektörleri kurulacak.

Son saldırıdan sonra sipariş verildi: İstanbul'da okullarda yeni güvenlik adımı!
Mehmet Hazar Gönüllü

Okullardaki güvenlik önlemleri tartışılırken İstanbul'da yeni adımlar atılıyor. Okullarda giriş kontrolleri dedektörlerle güçlendirilecek.Vali Davut Gül, bu eğitim-öğretim yılında İŞKUR üzerinden bahçe görevlisi alındığını ve bütün okulların bahçe görevlisinin bulunduğunu söyledi.

Son saldırıdan sonra sipariş verildi: İstanbul da okullarda yeni güvenlik adımı! 1

OKULLARA DEDEKTÖR, GİRİŞLERE NÖBETÇİ ÖĞRETMEN

Yeni uygulamada öğrenciler, fiziki şartları uygun okullarda kurulacak kapı tipi metal dedektörlerinden geçecek. Girişlerde nöbetçi öğretmenler de bulunacak.

İLK 500 CİHAZ GELDİ, YENİ TESLİMAT HAFTAYA

Yeni Şafak’a konuşan Vali Gül, el dedektörlerinin teslimatının aşamalı yapıldığını belirterek “Daha önce 500 geldi. Önümüzdeki hafta da 500 tane daha gelecek" dedi. Gül'ün açıklamasına göre ayrıca kapı tipi cihazlar için de sipariş süreci başlatıldı. Dedektörlerin dış hava koşullarından korunması için kulübe düzenlemeleri yapılacak.

Son saldırıdan sonra sipariş verildi: İstanbul da okullarda yeni güvenlik adımı! 2

RİSKLİ OKULLARDA 230 SABİT POLİS

Gül, riskli okullarda 230 sabit polisin görev yaptığını, diğer okullarda ise risk durumuna göre mobil devriyelerin çalıştığını söyledi.

Son saldırıdan sonra sipariş verildi: İstanbul da okullarda yeni güvenlik adımı! 3

ÜST ÜSTE 2 GÜN: BAŞAKŞEHİR VE ESENYURT

Yeni önlemler 6 Ekim Salı günü Başakşehir’deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda yaşanan saldırının ardından gündeme geldi. Saldırıda bir öğrenci yaşamını yitirmiş, yedi öğrenci yaralanmıştı. Vali Gül, başka bir okulda eğitim gören 15 yaşındaki öğrencinin okul kıyafetiyle içeri girdiğini açıklamıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli ile anne ve babası tutuklandı.

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Başakşehir’deki saldırıdan bir gün sonra yani 7 Ekim’de ise Esenyurt’taki Sezai Karakoç Anadolu Lisesi’nde de öğrenciler arasında bıçaklı kavga yaşandı. Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Son saldırıdan sonra sipariş verildi: İstanbul da okullarda yeni güvenlik adımı! 4

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okul Davut Gül dedektör saldırı
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