Başakşehir'de okulda bıçaklı kavga! 5 öğrenci yaralandı

Kayaşehir'de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında bıçaklı kavga yaşandı. Çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir İlçesi’nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."
Okuyucu Yorumları 0 yorum