Başakşehir'de okulda bıçaklı kavga! 5 öğrenci yaralandı

Kayaşehir'de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında bıçaklı kavga yaşandı. Çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı.

YARALI ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

VALİLİK DUYURDU! 5 ÖĞRENCİ YARALANDI

İstanbul Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir İlçesi’nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır