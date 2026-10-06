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Başakşehir'de okulda bıçaklı kavga! 5 öğrenci yaralandı

Son dakika haberi: İstanbul Başakşehir'de bulunan ortaokulda öğrenciler arasında bıçaklı kavga yaşandı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada olayda 5 öğrencinin yaralandığını bildirdi.

Başakşehir'de okulda bıçaklı kavga! 5 öğrenci yaralandı

Kayaşehir'de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında bıçaklı kavga yaşandı. Çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı.

Başakşehir de okulda bıçaklı kavga! 5 öğrenci yaralandı 1

YARALI ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir de okulda bıçaklı kavga! 5 öğrenci yaralandı 2

VALİLİK DUYURDU! 5 ÖĞRENCİ YARALANDI

İstanbul Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir İlçesi’nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Başakşehir
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