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Yer: Ankara! Otelin 6. katından otomobilin üstüne düşen kadın ağır yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otelin 6'ncı katından otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yer: Ankara! Otelin 6. katından otomobilin üstüne düşen kadın ağır yaralandı

Olay, Çankaya ilçesi Strazburg Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, N.G.G isimli kadın bir otelin 6'ncı katından park halindeki otomobilin üzerine düştü.

OTELDE 3,5 AYDIR YALNIZ KALIYORMUŞ

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın müşahede altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralı kadının olayın meydana geldiği otelde yaklaşık 3,5 aydır yalnız kaldığı öğrenildi.

Yer: Ankara! Otelin 6. katından otomobilin üstüne düşen kadın ağır yaralandı 1

"DURUMU İYİ DEĞİLDİ"

Olayla ilgili konuşan görgü tanıklarından Abdulkadir Otar, "O sırada otoparktaydım. Gürültü duydum. Baktığımda otomobilin üzerinde kadını gördüm. Genç yaşlardaydı. Sağlık ekiplerine durumu bildirdim. Gelip yaralı kadını alıp gittiler, polisler de incelemelerde bulundu. Son gördüğümde yaşıyordu, hareket ediyordu ama durumu iyi değildi" dedi.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara otel
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