Fatma Betül Sayan Kaya'ya 2 yılda 60 özel kalem! Fatih Altaylı nedenini açıkladı: "Bu asla doyurulamayacak bir açgözlülük"

Türkiye'nin son günlerde en çok konuştuğu isim Fatma Betül Sayan Kaya oldu. Fon soruşturması kapsamında hakkında gündeme gelen iddialar sonrası AK Parti'deki görevlerinden istifa eden Sayan Kaya'nın bakan olduğu dönemde iki yılda 60 özel kalem müdürü değiştirdiği iddiası yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"KALEM MÜDÜRLERİ KALEMİNİN MÜREKKEBİNİ BİTİREMEDEN AYRILMIŞ"

Gündemi sarsan iddiayı ele alan gazeteci Fatih Altaylı, "Kalem müdürleri kaleminin mürekkebini bitiremeden ayrılmışlar. Her iki haftada bir özel kalem müdürü değişmiş. Huysuzluktan, anlaşamamaktan falan zannetmeyin. Burada bile bir rezillik var aslında" dedi.

"MEĞER BU YÜZDENMİŞ"

Altaylı, özel kalem müdürlerinin görevden ayrılınca KPSS gerekmeden, doğrudan kamuda bir başka göreve atanabildiğini belirtti. Sayan Kaya'nın bu yüzden eşini, dostunu, akrabasını özel kalem müdürü yaptığını ifade eden Altaylı "Devletin kuralları baypas edilsin, iyi niyetle koyulmuş bir kural bir pisliğin aracı olsun diye" dedi.

"BU ASLA DOYURULAMAYACAK BİR AÇGÖZLÜLÜK"

Sayan Kaya'ya yüklenmeye devam eden Altaylı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşın binbir güçlükle okutup, iş aradığı evladı KPSS sınavında tam puan aldığı halde bir iş bulamazken, ev genci diye moral bozukluğu içinde ve hatta belki de ana babasından utanarak evde otururken, Fatma Betül Sayan Kaya tüm çevresini iş sahibi yapmış. Bu asla doyurulamayacak bir açgözlülüktür. Bunun tedavisi yoktur. Bu bir kültürdür. Allah bu kültürün belasını versin."