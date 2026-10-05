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İspanya erken seçime gidiyor: Başbakan Sanchez parlamentoyu feshetti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut yasasının mecliste takılmasının ardından parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı. Siyasi gündemin hareketlendiği Madrid’de gözler sandık tarihine çevrildi.

İspanya erken seçime gidiyor: Başbakan Sanchez parlamentoyu feshetti

İspanyol basınından El Pais’in aktardığı bilgilere göre, Madrid'de siyasi arena ısındı. Temsilciler Kongresi’nin 2 Ekim Cuma günü iki konut kararnamesini reddetmesinin ardından Başbakan Pedro Sanchez, hafta sonu kurmaylarıyla durumu değerlendirdi. Değerlendirmelerin ardından Sanchez, parlamentoyu feshederek ülkeyi erken seçime götürme kararını açıkladı.

SEÇİM GÜNÜN 29 KASIM MI OLACAK?

Alınan karar sonrası İspanyolların 29 Kasım 2026 Pazar günü sandık başına gitmesi bekleniyor. Ancak seçim sürecinin ve takviminin resmen başlaması için kararın İspanya Resmi Gazetesi'nde (BOE) yayımlanması gerekiyor.

Ülkedeki seçim süreçleri, Genel Seçim Rejimi Hakkında Kanun (LOREG) kapsamında yürütülüyor. Yasanın 42. maddesi gereğince genel seçimlerin, seçim çağrısının yürürlüğe girdiği tarihten tam 54 gün sonra yapılması şartı bulunuyor.

İspanya erken seçime gidiyor: Başbakan Sanchez parlamentoyu feshetti 1

54 GÜNLÜK TAKVİM BAŞLIYOR

Seçimlerin planlandığı gibi 29 Kasım’da gerçekleşebilmesi için kararın BOE'de en geç 6 Ekim tarihinde yayımlanması bekleniyor. Resmi Gazete’deki yayınla birlikte yürürlüğe girecek karar, 54 günlük kritik seçim maratonunu da resmen başlatmış olacak.

Sanchez'in parlamentoyu feshetme kararının ardından İspanya, çok kısa bir süre içinde yeni bir genel seçim atmosferine girecek.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya erken seçim
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