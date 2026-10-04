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ABD'den Orta Doğu'ya yığınak! İsrail'e de ek asker ve uçak göndermeye hazırlanıyorlar

ABD'nin, Orta Doğu'da olası gerilime karşı hazırlık kapsamında İsrail'e ek asker ve savaş uçakları göndermeye hazırlandığı öne sürüldü. Washington yönetimi geçtiğimiz günlerde de, Orta Doğu'ya "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi ile bir deniz piyade tümeni daha gönderme kararı almıştı.

ABD'den Orta Doğu'ya yığınak! İsrail'e de ek asker ve uçak göndermeye hazırlanıyorlar

İsrail merkezli "Walla" internet sitesinin haberinde, ABD ordusunun halihazırda İsrail'in çeşitli bölgelerinde yaklaşık 3 bin askerinin bulunduğu ve ABD askerlerinin hava savunma sistemlerinin işletilmesinin yanı sıra pilot, destek ve lojistik personeli ile askeri karargahlarda görev yapan unsurlardan oluştuğu belirtildi.

Haberde, ABD ordusunun son haftalarda bölgedeki bazı birliklerin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle rutin personel değişimine gittiği ancak bununla eş zamanlı olarak Orta Doğu'da olası gerilime hazırlık kapsamında gelecek haftalarda İsrail'e ek asker ve uçaklar gönderilmesinin beklendiği iddia edildi.
ABD den Orta Doğu ya yığınak! İsrail e de ek asker ve uçak göndermeye hazırlanıyorlar 1


Haberde ayrıca İsrail ordusunun İran'la yeni bir çatışma veya bölgede hızlı bir gerilim ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü, olası geniş çaplı çatışmada İran'da vurulabilecek hedefler üzerinde çalışmalar yapıldığı bildirildi.

İsrail ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasındaki askeri koordinasyonun da İran'dan gelebilecek olası füze saldırıları dahil çeşitli senaryolar çerçevesinde sürdüğü kaydedildi.

ABD den Orta Doğu ya yığınak! İsrail e de ek asker ve uçak göndermeye hazırlanıyorlar 2

ORTA DOĞU'YA 10 BİN EK ASKER

ABD'nin son günlerde İran'la artan gerilim ortamında Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirdiği, bölgeye ilave asker ve deniz unsurları sevk ettiği yönündeki haberler basına yansımıştı. ABD'nin Orta Doğu'ya "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi ile 9 bin ila 10 bin ek asker daha gönderme kararı aldığı belirtilmişti.

ABD den Orta Doğu ya yığınak! İsrail e de ek asker ve uçak göndermeye hazırlanıyorlar 3

SALDIRI HAZIRLIĞI OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen İsrail Başbakanı Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik dış saldırı hazırlığının bulunduğunu ve bu yönde işaretlerin olduğunu savunmuştu.

Netanyahu, saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken muhalefet, açıklamayı "siyasi manevra" olarak değerlendirmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise ülkedeki güvenlik durumu ve ordunun tüm cephelerde yüksek alarma geçirilmesi nedeniyle ABD’ye yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.

BÖLGEDE 2 UÇAK GEMİSİ VE 50 BİN ASKERİ BULUNUYOR

USS Theodore Roosevelt, 7 Ekim 2023 sonrasında Orta Doğu'ya gönderilmiş ve bir süre sonra rotasyon için ABD'ye dönmüştü.

ABD den Orta Doğu ya yığınak! İsrail e de ek asker ve uçak göndermeye hazırlanıyorlar 4
ABD'nin halihazırda Orta Doğu'da USS George H.W. Bush ve USS George Washington adlı iki uçak gemisi ve yaklaşık 50 bin askeri bulunuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Orta Doğu abd
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