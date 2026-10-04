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Deprem Adana'daki Hopka Dağı'nı böyle salladı! "2023'teki gibiydi, çok korktuk"

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Adana'da Saimbeyli ilçesinde meydana gelen depremler sırasında Hopka Dağı'ndan kaya parçaları düştü. Korkutan anlar kameraya yansıdı. Depreme yakalanan bir vatandaş ise ailecek korktuklarını belirterek "2023'teki 6 Şubat depremleri gibiydi" dedi.

Depremler sırasında Kozan'ın Tokmanaklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan hakim bir tepeden kopararak düşen kaya kütlesi paniğe neden oldu. Bu anlar mahalle sakileri tarafından kaydedildi.

Deprem Adana daki Hopka Dağı nı böyle salladı! "2023 teki gibiydi, çok korktuk" 1

Deprem Adana daki Hopka Dağı nı böyle salladı! "2023 teki gibiydi, çok korktuk" 2

Depreme oturdukları apartmanın 7’nci katındaki dairede yakalanan Durmuş Zümrütyaprak, "6 Şubat'taki aynı duyguları tekrar yaşadık, psikolojik olarak kırgınız, yorgunuz, en başa döndük. Artık uyku uyuyamaz olduk, gözlerimiz sürekli avizede, bir sarsıntı olur mu korkusuyla yaşıyorduk. Yaşadığımız travmanın etkisini atlamamışken, aynı duyguyu tekrar yaşıyoruz. Korkudan asansöre binmeden koşa koşa apartmandan aşağı kaçtık. Korku içerisinde aşağı indik" dedi.
Deprem Adana daki Hopka Dağı nı böyle salladı! "2023 teki gibiydi, çok korktuk" 3

"2023'TEKİ DEPREM GİBİYDİ"

Ahmet Zümrütyaprak ise apartmandan kaçtıklarını belirterek, "Depreme 3'üncü katta yakalandık, 2023'teki deprem gibiydi. Korktuk, çocuklarım ve torunlarım yanıma geldi. Allah kimseye yaşatmasın bir daha böyle bir duyguyu. Şu an deprem gündüz oldu, diğer bölgelerdeki depremden etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun" diye konuştu.

Deprem Adana daki Hopka Dağı nı böyle salladı! "2023 teki gibiydi, çok korktuk" 4

"ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Nurlu, depremlere ilişkin açıklama yaparak, "Bu depremler 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin zamanımızdaki etkileridir. Savrun Çayı fayında oluşan bu depremler aslında beklenen depremlerdir. Korkulacak bir şey yok. Esas endişe edilecek konu, bu tür depremlerin olmamasıdır. Mikro faylar üzerinde gerçekleşen bu depremler, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremle oluşan yaklaşık 4 metrelik açığın kapanmasından oluşmaktadır. Bu tür depremlerin olmaması durumunda bu faylarda enerji birikimi olacağından daha şiddetli depremlere yol açabilir. Şu an endişe edilecek bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Deprem Adana daki Hopka Dağı nı böyle salladı! "2023 teki gibiydi, çok korktuk" 5

Öte yandan, deprem anı, araç parçaları satılan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıların etkisiyle raflardaki parçaların düştüğü görüldü.

Deprem Adana daki Hopka Dağı nı böyle salladı! "2023 teki gibiydi, çok korktuk" 6

Deprem sırasında ahırındaki çalışmalarıyla ilgili cep telefonu kamerasıyla çekim yapan çiftçi de sarsıntı anlarını kaydetti.

Deprem Adana daki Hopka Dağı nı böyle salladı! "2023 teki gibiydi, çok korktuk" 7
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Adana
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