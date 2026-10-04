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Aydın'da eski milyoner evinde ölü bulundu! Oğlu evi satışa çıkardı, yaşlı adam kahroldu

Aydın'da 1974 yılında Milli Piyango’dan 4 milyon liralık büyük ikramiye kazanan Fikret Otar yıllarca varlıklı bir hayat sürdü. Daha sonra mali zorluğun içine giren Otar, tüm mallarını sattı ve baba evine geri döndü. Evin tapusunu oğluna veren Otar, evinin satılık olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Evinde silahla boynundan vurulmuş bir şekilde ölü bulunan Otar'ın bir süre önce arkadaşlarına, "Ben evimden ayrılmak istemiyorum. Bir daha beni görmeyebilirsiniz" dediği öne sürüldü.

Aydın'da eski milyoner evinde ölü bulundu! Oğlu evi satışa çıkardı, yaşlı adam kahroldu
Melih Kadir Yılmaz

Olay, Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi Krizantem Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binadan gelen silah sesini duyan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

EVDE ÖLÜ BULUNDU

Ekipler, Fikret Otar'ı yatak odasında kanlar içinde yerde yatar halde buldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede Otar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelerde Otar'ın pompalı tüfekle yaşamına son verdiği tespit edildi.

Aydın da eski milyoner evinde ölü bulundu! Oğlu evi satışa çıkardı, yaşlı adam kahroldu 1

EŞİ İŞİTME ENGELLİ OLDUĞU İÇİN SİLAH SESİNİ DUYMAMIŞ

Yeni Asır'ın haberine göre olay sırasında evde bulunan Fikret Otar'ın eşi Nebahat Otar'ın ise işitme engelli olduğu için silah sesini duymadığı öğrenildi.

Aydın da eski milyoner evinde ölü bulundu! Oğlu evi satışa çıkardı, yaşlı adam kahroldu 2

MİLLİ PİYANGODAN 4 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANMIŞ

Öte yandan Fikret Otar'ın ölümünün ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Fikret Otar'ın 1974 yılında Milli Piyango çekilişinde 4 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazandığı ve ardından İzmir ve Aydın'da daireler, dükkanlar ve çalıştırmak için şehirler arası otobüsler satın aldığı öğrenildi.

Aydın da eski milyoner evinde ölü bulundu! Oğlu evi satışa çıkardı, yaşlı adam kahroldu 3

PARALAR BİTİNCE TÜM MALLARI SATIP BABA EVİNE DÖNDÜ

Fakat yaşadığı lüks hayat, paraların bitmesiyle evlerin, otobüslerin ve dükkanların satılmasıyla yerini zor günlere bıraktı. Yaşanan zorlukların ardından Otar, eşiyle birlikte Efeler ilçesindeki 2 katlı baba evine geri döndü. Otar, bir süre önce tapusunu oğlunun üzerine verdiği 2 katlı evin üzerinde satılık levhasını görünce şoke oldu.

OĞLUNUN YAPTIĞI YAŞLI ADAMI ÜZDÜ: "EVİMDEN AYRILMAK İSTEMİYORUM"

Otar, oğlunu evin satışından vazgeçiremedi yaşadığı süreçten büyük bir üzüntü yaşadı. Otar'ın ölümünden kısa bir süre önce kahvehanedeki arkadaşlarına "Ben evimden ayrılmak istemiyorum ama oğlum evimi satıyor. Bu beni çok üzüyor. Bir daha beni görmeyebilirsiniz" dediği öne sürüldü.

Otar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekipler ise olayla ilgili başlattıkları incelemeyi sürdürüyor.

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