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Yalova Adliyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 2 personel tutuklandı

Yalova Adliyesi’nde görevleri üzerinden kişisel çıkar sağladıkları ve bazı kurum ve iş yerlerinden menfaat temin ettikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İdari İşler Müdürü E.A. ile aynı birimde görev yapan personel F.B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Yalova Adliyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 2 personel tutuklandı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova Adliyesi’nde 2023-2026 yılları arasında gerçekleştirilen bazı satın alma ve ödeme işlemlerinde yolsuz yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Yalova Adliyesi nde yolsuzluk soruşturması: 2 personel tutuklandı 1

YALOVA ADLİYESİNDEKİ YOLSUZLUĞA 2 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında, bazı ürün ve malzemelerin adliyeye teslim edilmediği halde teslim edilmiş gibi işlem yapıldığı ve bunlara ilişkin faturalar üzerinden kamu bütçesinden ödeme gerçekleştirildiği iddiaları incelendi. Soruşturma kapsamında adliyede görev yapan bazı personelin bilgi ve ifadelerine başvuruldu. Yapılan incelemelerin ardından İdari İşler Müdürü E.A. ile personel F.B., gözaltına alınarak 25 Eylül günü adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, aynı gün çıkarıldıkları mahkemece 'zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçları kapsamında tutuklandı.

İSTANBUL’A TAYİNLERİ ÇIKMIŞTI

Tutuklanan E.A. ve F.B.’nin soruşturma sürecinden önce İstanbul’a tayinlerinin çıktığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında, söz konusu satın alma ve ödeme işlemlerinde kamu zararı oluşup oluşmadığı ve varsa zararın miktarının belirlenmesine yönelik incelemenin sürdüğü belirtildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, dosyada başka kişilerin bulunup bulunmadığı ve yeni delillere ulaşılıp ulaşılmadığının araştırıldığı bildirildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yolsuzluk Yalova Adliye
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