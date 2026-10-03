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'Cehennem Melekleri'ne tarihi operasyon! 71 gözaltı: Aralarında Türk yöneticiler de var... 50 milyon euro'luk mal varlığına el kondu

Avrupa'da Hells Angels ismiyle bilinen Cehennem Melekleri isimli motosiklet çetesine büyük bir operasyon düzenlendi. Aralarında Türk üst düzey yöneticilerin de bulunduğu çeteye Avrupa'nın 4 ülkesinde iki bin polisle düzenlenen operasyonda 71 kişi gözaltına alınırken, çetenin 50 milyon euro'luk mal varlığına el kondu.

'Cehennem Melekleri'ne tarihi operasyon! 71 gözaltı: Aralarında Türk yöneticiler de var... 50 milyon euro'luk mal varlığına el kondu
Doğukan Akbayır

Cehennem Melekleri'nin finansal ağına yönelik operasyon, 2025 yılında Duisburg otoban polisinin, rutin bir asayiş ve trafik denetimi sırasında şüpheli hareketler sergileyen lüks bir aracı durdurmasıyla başladı. Sabah'ta yer alan habere göre, araçta yapılan aramada bagaj ve özel bölmelere gizlenmiş yüz binlerce euro para ele geçirildi. Kişilerin kimlik sorgusunda ise Cehennem Melekleri'nin Duisburg yapılanmasının alt kademesiyle bağlantılı isimler olduğu belirlendi. Sürücü ve yanındakiler, bu devasa nakit paranın yasal kaynağına dair hiçbir fatura, banka kaydı ya da ticari açıklama sunamadı.

Cehennem Melekleri ne tarihi operasyon! 71 gözaltı: Aralarında Türk yöneticiler de var... 50 milyon euro luk mal varlığına el kondu 1

YÜZ BİNLERCE EURO İLE YAKALANDI

Kağıt üzerinde asgari ücretle geçinen ve hiçbir resmi kaydı bulunmayan bu kişilerin, yüz binlerce euro nakit parayla yakalanması, nitelikli vergi kaçakçılığı şüphesini doğurdu.

Cehennem Melekleri ne tarihi operasyon! 71 gözaltı: Aralarında Türk yöneticiler de var... 50 milyon euro luk mal varlığına el kondu 2

MİLYONLARCA EURO DEĞERİNDE USULSÜZLÜK

Polis; paraya geçici olarak el koyarken, Duisburg Savcılığı ve Steuerfahndung Vergi müfettişleri, çete üyeleri hakkında gizli bir mali takip başlattı. Müfettişler, parayı taşıyan kişileri ve onların ilişkili olduğu paravan şirketlerin resmi vergi beyanlarını inceleyince milyonlarca euro değerindeki usulsüzlük ortaya çıktı. Savcılık, ele geçirilen paranın, Duisburg'un kuzeyindeki yerel esnaftan silah zoruyla toplanan milyonlarca euroluk haraç ağının sadece küçük bir parçası olduğunu tespit etti.

Cehennem Melekleri ne tarihi operasyon! 71 gözaltı: Aralarında Türk yöneticiler de var... 50 milyon euro luk mal varlığına el kondu 3

HAYALİ FATURALAR, LÜKS GAYRİMENKULLER VE PARAVAN ŞİRKETLER...

Paranın izi sürüldüğünde ise toplanan milyonlarca euro; örgütle iş birliği yapan ve tamamen yasal görünen avukatlar, noterler ve mali müşavirlerin yönettiği paravan şirketlerin hesaplarında çıktı. Bu kişilerin, çeteden gelen nakit parayı piyasada zor durumdaki yasal şirketleri satın almak, şirketler arası hayali faturalar kesmek ve lüks gayrimenkullere yatırmak için kullandıkları belirlendi.

TARİHİN EN BÜYÜK OPERASYONU

Elde edilen bilgiler doğrultusunda mali suçlar bürosu, iki bin kişilik özel harekat polisiyle 30 Eylül sabahı "Organize Suça Darbe Harekatı"nı başlattı. Almanya olmak üzere Belçika, Hollanda ve Bulgaristan'da eş zamanlı olarak yürütülen operasyonda aralarında bir genelevinde bulunduğu 140'a yakın adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

ARALARINDA ÜST DÜZEY TÜRK ÇETE ÜYELERİ DE VAR

Baskında çetenin güç, sadakat ve finansal yönetim mekanizmasının en kilit figürlerinden olan "Selo" lakaplı Selahattin Atik, Adem Kılıç ve Fatih Özden'in de bulunduğu 71 kişi gözaltına alındı. Polis ayrıca lüks otomobiller, evler, nakit para ve altın da dahil olmak üzere toplam 50 milyon euro değerindeki mal varlığına el koydu. Atik, Kılıç, Özden ve 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Avrupa haber
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