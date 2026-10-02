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Gaziantep'te aile faciası: Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları 2. kattan atladı

Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadının ardından kocası ve 5 yaşındaki çocukları da 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı. Hastaneye kaldırılan anne kurtarılamazken, baba ve çocuğun tedavisi devam ediyor.

Gaziantep'te aile faciası: Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları 2. kattan atladı

Olay, Şahinbey ilçesi Abdülhamit Han Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.Y. (31), oturdukları 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı.

Gaziantep te aile faciası: Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları 2. kattan atladı 1

GAZİANTEP'TE AİLE FACİASI YAŞANDI: 2. KATTAN ATLADILAR

Kadının ardından kocası M.Y. (36) ve çocukları L.C. (5) de pencereden kendilerini aşağı bıraktı. Olayı fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep te aile faciası: Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları 2. kattan atladı 2

ANNE ÖLDÜ, BABA AĞIR YARALI: 5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan S.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kadının eşi M.Y. ile oğulları L.C.'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve M.Y.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Gaziantep aile
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