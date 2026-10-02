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MHP lideri Bahçeli'ye, Fatma Betül Sayan Kaya soruldu: "Yorum yapmıyoruz"

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Melih Kadir Yılmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon skandalının ardından AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili gelen soruya tek cümlelik yanıt verdi. Bahçeli, konuya ilişkin soruyu "Yorum yapmıyoruz" diyerek yanıtladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Dün Recep Tayyip Erdoğan Meclis'te genel başkan ve vekillere hitap etti.

RESEPSİYON DÜZENLENDİ

Yeni yasama yılı için resepsiyon da düzenlendi. Resepsiyon sırasında gazeteciler, parti liderlerine ve milletvekillerine gündeme dair sorular sordu. Resepsiyona katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP lideri Bahçeli ye, Fatma Betül Sayan Kaya soruldu: "Yorum yapmıyoruz" 1

Bir gazeteci, Türkiye gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alan fon soruşturmasıyla ilgili olarak bir soru yöneltti.

BAHÇELİ'DEN FATMA BETÜL SAYAN KAYA SORUSUNA YANIT: "YORUM YAPMIYORUZ"

Bahçeli, fon soruşturmasına adı karıştıktan sonra AK Parti'deki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili gelen soruya "Yorum yapmıyoruz" diye yanıt verdi.

MHP lideri Bahçeli ye, Fatma Betül Sayan Kaya soruldu: "Yorum yapmıyoruz" 2

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda fon soruşturması olarak bilen soruşturmaya eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin de adı karıştırmıştı. Kaya'nın soruşturma kapsamındaki Özata Denizcilik'ten 63 milyon TL'lik hisse aldığı, fon skandalı patlak vermeden kısa süre önce 1,3 milyar TL'ye sattığını öne sürülmüştü. Kaya'nın eşinin ise, 2026 yılı başlarında 55 liradan 150 bin adet hisse aldığı ve 4 bin 482 liradan sattığı, 99 milyon 687 bin lira yatırdığı Özata fonundan 826 milyon lira çektiği iddia edilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kaya çiftinin bu fondan yaklaşık 2.2 milyar lira kazanç ettiği ortaya çıkmış, Kaya AK Parti'deki görevlerinden istifa etmişti. Öte yandan Kaya çiftinin mal varlıkları dondurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Fatma Betül Sayan Kaya MHP ak parti fon soruşturması
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