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Bakan yardımcısının damadı İskender Balcı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasının 4. dalga operasyonunda adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan isimler arasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı ve Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı da yer aldı.

Bakan yardımcısının damadı İskender Balcı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada 4. dalgada gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

ARALARINDA BAKAN YARDIMCISININ DAMADI DA VAR

Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Çil ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı ile birlikte İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla fon soruşturmasında toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi.

Bakan yardımcısının damadı İskender Balcı tutuklandı 1

BANKA GENEL MÜDÜRÜ DAHİL 9 İSME ADLİ KONTROL

Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen diğer 4 şüpheli ile ev hapsi ve adli kontrol talebiyle sevk edilen isimlerin durumunu da karara bağladı. Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun ile Mesut Altan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Savcılığın ev hapsi talep ettiği Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile adli kontrol talebiyle sevk edilen Tolga Tuğtekin hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
istanbul adalet sarayı fon soruşturması
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