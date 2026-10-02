Körfez'deki savaş büyüyor! Suudi Arabistan'ın saldırı hazırlığı sızdı! 100 binden fazla Yemenli seferber edilebilir

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilere karşı haftalar içinde yeni bir taarruz hazırlığında olduğu öne sürüldü. Reuters'ta yer alan habere göre bu taarruzun asıl amacı Bab el-Mandeb boğazını geri almak ve Kızıldeniz'deki denizcilik faaliyetlerini yeniden başlatmak olduğu belirtildi.
Habere göre Suudi yönetimi bu taarruz için, Suudi hava kuvvetleriyle desteklenen 100.000'den fazla Yemen askeri seferber edebileceği aktarıldı.. Saldırının belirli kıyı bölgeleriyle sınırlı kalacağı ya da Yemen geneline yönelik geniş çapta olabileceği seçenekleri de masada.
Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husilere yönelik planladığı bu harekatta ABD'nin istihbarat ve askeri danışmanlık sağlayacağı ancak doğrudan harekata katılmayacağı bekleniyor.
ABD'nin istihbarat ve askeri danışmanlık desteğinin yanı sıra Pakistan, Husilerin füze ve drone saldırılarına karşı savunmaya yardım etmek üzere Suudi Arabistan içinde 30.000–40.000 asker konuşlandırdı.
Riyad, Husilerin Bab el-Mandeb'i kontrol ettiği sürece barış görüşmelerinin yeniden başlayamayacağına inanıyor.
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