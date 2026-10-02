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Bülent Tezcan'ı bacağından silahla yaralamıştı! Evinde ölü bulundu

Aydın'da bir kişi evinde başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Şahsın 10 yıl önce dönemin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı bacağından silahla vurarak yaraladığı öğrenildi.

Bülent Tezcan'ı bacağından silahla yaralamıştı! Evinde ölü bulundu

Olay, Zafer Mahallesi 137. Sokak'taki bir apartmanda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmandaki bir daireden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bülent Tezcan ı bacağından silahla yaralamıştı! Evinde ölü bulundu 1

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde bir şahsı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespiti sonucunda hayatını kaybeden şahsın Abdullah S. olduğu bilgisine ulaşıldı. Abdullah S.'nin ölüm haberini alan yakınları olay yerine akın etti. Abdullah S.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bülent Tezcan ı bacağından silahla yaralamıştı! Evinde ölü bulundu 2

BÜLENT TEZCAN'I YARALAMIŞTI

Abdullah S., 10 yıl önce dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı sağ bacağından silahla yaraladığı olayla gündeme gelmişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bülent Tezcan ı bacağından silahla yaralamıştı! Evinde ölü bulundu 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Bülent Tezcan
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