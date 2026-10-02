AK Parti Sözcüsü Çelik, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin vefatını "Değerli bir öğretmenden yoksunuz artık" sözleriyle duyurdu | İoanna Kuçuradi kimdir?

Yaşanan acı kaybi X platformundaki hesabından paylaşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin vefatını "İnsan olma ve insan kalma” hakkında söylenecek her sözde O’nu hatırlayacağız" sözleriyle duyurdu.

ÖMER ÇELİK: "HOCALARIN HOCASI PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ HOCAMIZI KAYBETTİK"

Sözcü Çelik, şu ifadeleri kullandı;

"Hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hocamızı kaybettik.

Çok üzgünüz.

"ÜLKEMİZİN VE HERKESİN BAŞI SAĞOLSUN"

Felsefeyi “insan olma sanatı” olarak anlattı hepimize. İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden yoksunuz artık.

Hocamız büyük bir değerdi. Gerçek bir “rehber”di. “İnsan olma ve insan kalma” hakkında söylenecek her sözde O’nu hatırlayacağız.

Ülkemizin ve herkesin başı sağolsun."

İOANNA KUÇURADİ KİMDİR?

İoanna Kuçuradi (4 Ekim 1936, İstanbul - 2 Ekim 2026), Türkiye Rumu filozof ve öğretim üyesidir.

Türkiye Felsefe Kurumunun başkanıydı. Maltepe Üniversitesi'nde İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır. Özellikle insan hakları, insan felsefesi, etik gibi alanlara önem verip bu konularda çalışma yapmıştır.