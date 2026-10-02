Siirt’te alacak-verecek kavgası: 2 ölü, 5 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba olan aileler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

ALACAK VERECEK KAVGASINDA KAN AKTI: 2 ÖLÜ 5 AĞIR YARALI

İlk belirlemelere göre kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Batman’ın Beşiri ilçesi ve Batman merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır