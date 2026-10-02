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Siirt’te alacak-verecek kavgası: 2 ölü, 5 ağır yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba olan aileler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de ağır yaralandı.

Siirt’te alacak-verecek kavgası: 2 ölü, 5 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba olan aileler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Siirt’te alacak-verecek kavgası: 2 ölü, 5 ağır yaralı 1

ALACAK VERECEK KAVGASINDA KAN AKTI: 2 ÖLÜ 5 AĞIR YARALI

İlk belirlemelere göre kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Siirt’te alacak-verecek kavgası: 2 ölü, 5 ağır yaralı 2

Yaralılar, ambulanslarla Batman’ın Beşiri ilçesi ve Batman merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Siirt kavga
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