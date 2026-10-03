Yolcu otobüsü tarlaya girdi: 2’si çocuk 9 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Sivas-Malatya kara yolunun Yeşildere köyü mevkisinde meydana geldi. Ö.Ö. (56) yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi.

Kazada sürücü Ö.Ö. ile otobüste yolcu olarak bulunan O.D. (25), M.T.B. (20), G.Ö. (30), S.Ö. (31), E.Ö. (3), Y.T. (22), R.F. (30) ve G.Ö. (1) hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır