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Yolcu otobüsü tarlaya girdi: 2’si çocuk 9 yaralı

Sivas’ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsünün tarlaya girdiği kazada 2’si çocuk, 9 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü tarlaya girdi: 2’si çocuk 9 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Sivas-Malatya kara yolunun Yeşildere köyü mevkisinde meydana geldi. Ö.Ö. (56) yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi.

Kazada sürücü Ö.Ö. ile otobüste yolcu olarak bulunan O.D. (25), M.T.B. (20), G.Ö. (30), S.Ö. (31), E.Ö. (3), Y.T. (22), R.F. (30) ve G.Ö. (1) hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yolcu otobüsü tarlaya girdi: 2’si çocuk 9 yaralı 1
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas
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