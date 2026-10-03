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İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 5 gözaltı

Kağıthane, Fatih ve Başakşehir’de uyuşturucu operasyonlarında 654 bin 376 ecza hapı, 785 kilogram pregabalin maddesi, hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 5 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 30 Eylül’de Kağıthane’de bulunan bir adreste 10 bin 900 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı 3 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmaların devamında 1 Ekim’de Fatih’te bulunan iş yerine yapılan operasyonda çok sayıda boş kapsül,1 adet hassas terazi ele geçirildi. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri iş yerinden çıkan malzemelerin Başakşehir’de bir depoya götürüldüğünü tespit etti.

DEPO DA BASILDI

2 Ekim’de depoya da baskın yapan polis ekipleri 785 kilogram Pregabalin maddesi, 643 bin 476 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Burada da 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları ise kameraya yansıdı.

İstanbul da uyuşturucu operasyonlarında 5 gözaltı 1
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul
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