AK Partili Serkan Bayram’dan fon krizi çıkışı: “Fatma Betül yesin diye mi?”

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, NOW TV’de katıldığı Çalar Saat programında fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fon krizine ilişkin açıklamalarında özellikle soruşturmada adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’yı eleştiren Bayram, parti içinde hesap verilmesi gerektiğini savundu.

Bayram, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“YOL ARKADAŞLARIMA, BİZE HAKSIZLIK... CUMHURBAŞKANIMIZA HAKSIZLIK!”

Engellilere yönelik ÖTV muafiyeti düzenlemelerine de değinen Bayram, “Engelli ÖTV'de araçlarımızı biliyorsunuz, 5 yıldan 10 yıla çıkardık. ÖTV muafiyetinde oranları değiştirdik. Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin. Artık içim acıyor” dedi.

“YATIRMIŞSAN DEKONTUNU GÖNDERİRSİN”

Bayram'a, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın yaklaşık 2,2 milyar lirayı bakanlık tarafından bildirilen hesaba yatırıp yatırmadığı yönündeki iddialar da soruldu.

Konuyla ilgili açıklama yapılması gerektiğini belirten Bayram, “O yatırdı diyor, öbürü yatırmadı diyor. Arkadaş Maliye Bakanı hesap açmış. Yatırmışsan dekontunu gönderirsin, toplum önüne çıkarsın” ifadelerini kullandı.

“KİM VARSA TEMİZLENSİN”

Soruşturmada adı geçen kişilerin kim olduğuna bakılmaksızın sürecin tamamlanması gerektiğini belirten Bayram, AK Parti'nin tartışmaların dışında tutulması için kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Bayram, “Genel başkan yardımcıları var deniyor, bürokrasiden kimseler var deniyor, bakan yardımcılardan var deniyor. Kim varsa bunun içinde temizlensin. Partimiz gerçek manada aklansın” diye konuştu.

“ADALETİN OLMADIĞI YERDE YATIRIM OLMAZ”

Adalet ve ekonomi arasında doğrudan bağlantı bulunduğunu savunan Bayram, yatırım ortamına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Bayram, “Adaletin olmadığı bir yerde yatırım olmaz. Yabancı sermaye gelmez” dedi.