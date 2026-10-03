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Havada can pazarı: Kaptan pilot kokpitte bıçaklandı! "Uçağın düştüğünü biliyordum, yere düşmüştüm..."

Dubai'den Tel Aviv'e giden bir uçuşta yardımcı pilot tarafından bıçaklanan Hintli pilot, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüntülü görüşmede, yaşadığı dehşet verici saldırıyı ve yardım istemek amacıyla kokpit kapısını açmak için verdiği mücadeleyi anlattı. Bıçaklandığı sırada 4267 metre düşen uçağı güçlükle kurtaran pilot, "Son 17 yıldır uçuyorum, son 11 yıldır da kaptan pilotum. Uçağın düştüğünü biliyordum," dedi.

Havada can pazarı: Kaptan pilot kokpitte bıçaklandı! "Uçağın düştüğünü biliyordum, yere düşmüştüm..."
Doğukan Akbayır

Hintli kaptan pilot Smit Machchhar, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü. 10 dakikalık videoda, Abu Dabi'deki bir hastane yattığını belirten pilot yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

Havada can pazarı: Kaptan pilot kokpitte bıçaklandı! "Uçağın düştüğünü biliyordum, yere düşmüştüm..." 1

"KENDİME 'KAPI HEMEN ŞURADA, SADECE AÇ ONU' DEDİM"

Hintli pilot o anlarda şu ifadelerde bulundu:

"Uçağın düştüğünü biliyordum... Yere düşmüştüm. Kendi kendime 'Kapı hemen şurada, sadece aç onu' dedim. Bunu başardım ve insanlar içeri girdi,"

Havada can pazarı: Kaptan pilot kokpitte bıçaklandı! "Uçağın düştüğünü biliyordum, yere düşmüştüm..." 2

KOKPİTTE BIÇAKLANDI: UÇAK DÜŞMEYE BAŞLADI

Machchhar, Çarşamba günü gerçekleşen olayda, flydubai uçağını düşürmeye yönelik olduğu iddia edilen bir girişim sırasında yardımcı pilotu tarafından bıçaklanmıştı. İçinde 174 kişinin bulunduğu uçak, olay sırasında 30 saniyeden kısa bir sürede yaklaşık 14.000 fit (4.267 metre) irtifa kaybetmişti.

Pilot, "Son 17 yıldır uçuyorum, son 11 yıldır da kaptan pilotum. Uçağın düştüğünü biliyordum," dedi.

Havada can pazarı: Kaptan pilot kokpitte bıçaklandı! "Uçağın düştüğünü biliyordum, yere düşmüştüm..." 3

MAYMUN TANRISINA DUA ETTİ

Modi, Machchhar'ın cesaretini övdü ve soğukkanlılığının hem hayatları hem de Hint pilotların itibarını kurtardığını söyledi.

Modi'nin memleketi Gujarat eyaletinden olan ve duygusal anlar yaşayan Machchhar, "Beni Tanrı'nın kurtardığını biliyorum," dedi. Başbakan'a, yaşadığı o zorlu anlarda maymun tanrı Hanuman'a bir Hindu duası okuduğunu anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Dubai
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