Motosikletin tekerini tamir etmeye çalışırken parmağı koptu

Olay, saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak’ta meydana geldi. Kadir B., arızalanan motosikletinin zincirini tamir ettiği sırada elini zincir ile dişli arasına sıkıştırdı.

TAMİR YAPARKE PARMAĞI KOPTU

Tekerleği döndürdüğü sırada ise sağ el baş parmağı koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kopan parmak ise sağlık ekipleri tarafından muhafaza edilerek hastaneye götürüldü.



İnegöl Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kadir B., ileri tedavi için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır