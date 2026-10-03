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Mersin'de torbacı operasyonu: 4 tutuklama

Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de torbacı operasyonu: 4 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 UTUTUKLAMA

Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 4 şüpheli belirlenerek yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 5 bin 422 adet sentetik ecza, 49 adet Exstasy hap, çeşitli miktarlarda kokain, esrar, alfa metil fenatilamin,1 adet ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 37 bin TL ele geçirildi.

Emniyette işlemleri yapılıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin uyuşturucu operasyonu
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