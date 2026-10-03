Tarih verildi! Meteoroloji'den 33 il için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 4-10 Ekim dönemine ilişkin tahminlerine göre, yarın, Akdeniz Bölgesi'nin büyük bölümü ile İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güney kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Pazartesi günü yağışlı havanın özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz çevrelerinde etkili olması beklenirken, Akdeniz'in bazı kesimlerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

SICAKLIK, YURT GENELİNDE MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA KALACAK

Salı ve çarşamba günleri yağışların ağırlıklı olarak ülkenin doğu kesimlerinde devam edeceği, batı ve iç bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bekleniyor.