HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tarih verildi! Meteoroloji'den 33 il için kritik uyarı

Meteoroloji'den yurt geneli için yeni hava durumu tahmini geldi. Hafta boyunca bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların özellikle doğu kesimlerde devam etmesi beklenirken sıcaklıkların da mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.

Tarih verildi! Meteoroloji'den 33 il için kritik uyarı
Çiğdem Berfin Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 4-10 Ekim dönemine ilişkin tahminlerine göre, yarın, Akdeniz Bölgesi'nin büyük bölümü ile İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güney kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Tarih verildi! Meteoroloji den 33 il için kritik uyarı 1

Pazartesi günü yağışlı havanın özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz çevrelerinde etkili olması beklenirken, Akdeniz'in bazı kesimlerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Tarih verildi! Meteoroloji den 33 il için kritik uyarı 2

SICAKLIK, YURT GENELİNDE MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA KALACAK

Salı ve çarşamba günleri yağışların ağırlıklı olarak ülkenin doğu kesimlerinde devam edeceği, batı ve iç bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Tarih verildi! Meteoroloji den 33 il için kritik uyarı 3

Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bekleniyor.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de torbacı operasyonu: 4 tutuklamaMersin'de torbacı operasyonu: 4 tutuklama
Kuzey Kore'nin yapay zekalı füzesi! Radara bile takılmıyorKuzey Kore'nin yapay zekalı füzesi! Radara bile takılmıyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji gök gürültüsü sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Partili Bayram: “Fatma Betül yesin diye mi?”

AK Partili Bayram: “Fatma Betül yesin diye mi?”

'Cehennem Melekleri'ne tarihi operasyon! 71 gözaltı

'Cehennem Melekleri'ne tarihi operasyon! 71 gözaltı

Milli Takımımız Belçika'da kayıp! Uluslar Ligi'nde dağıldık

Milli Takımımız Belçika'da kayıp! Uluslar Ligi'nde dağıldık

Ünlü fenomen Mehmet Şef'e haber vermeden mutfağına girdi! Kovmaktan beter etti

Ünlü fenomen Mehmet Şef'e haber vermeden mutfağına girdi! Kovmaktan beter etti

LPG'ye ÖTV artışının ardından bir zam daha geldi! 40 lirayı aştı

LPG'ye ÖTV artışının ardından bir zam daha geldi! 40 lirayı aştı

ŞOK'a Columbia saat geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia saat geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.