Kuzey Kore'nin yapay zekalı füzesi! Radara bile takılmıyor

Kuzey Kore basını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisi’nin (WPK) Genel İlişkiler Dairesi’nin başındaki Kim Yo-Jong’un yazılı açıklamasını yayımladı. Açıklamada, bu sabah, Japon Denizi’ne doğru stratejik bir silahın ateşlendiği tatbikat düzenlendiği bildirildi.

'DÜŞMAN HEDEFLER' GÖRMEDİ!

Tatbikatta orta menzilli füze kullanıldığını belirten Kim, “Füze ‘düşman hedeflerin’ takibine takılmadı. Füze alçak irtifada uçuş yörüngesini değiştirebiliyor ve füzeye yapay zeka entegre edildi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır