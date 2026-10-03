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Rusya'da veba alarmı! 1 kişi öldü, 189 kişi karantinaya alındı: Laboratuvar ihtimali gündemde

Rusya'da yıllar sonra veba alarmı verildi. 28 yaşındaki laboratuvar teknisyeni Darya Shipilova'nın veba nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Baş Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Anna Popova'nın Moskova'dan İrkutsk'a gitmesi dikkat çekerken, hastalığın türüne ilişkin resmi açıklama yapılmaması soru işaretlerini artırdı. 189 kişinin izolasyona alındığı belirtildi.

Rusya'da veba alarmı! 1 kişi öldü, 189 kişi karantinaya alındı: Laboratuvar ihtimali gündemde
Mustafa Fidan

Rusya’nın İrkutsk bölgesinde bir sağlık çalışanının veba nedeniyle hayatını kaybetmesi, bölgede alarma yol açtı. Şelehov kentindeki hastanede tedavi gören çalışan yaşamını yitirirken, hastaneyle bağlantılı yaklaşık 200 kişi temaslı kabul edilerek tıbbi gözetim altına alındı.

LABORATUVAR ÇALIŞANIYDI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rus kaynaklarına göre 27-28 yaşlarındaki kadın, İrkutsk’taki anti-veba enstitüsünde laboratuvar çalışanı olarak görev yapıyordu. 29 Eylül’de ağır zatürre belirtileriyle hastaneye kaldırılan kadın, durumunun hızla kötüleşmesinin ardından yaşamını yitirdi.

Rusya da veba alarmı! 1 kişi öldü, 189 kişi karantinaya alındı: Laboratuvar ihtimali gündemde 1

Ölümün ardından yapılan incelemelerde veba tespit edildi. Hastalığın özellikle akciğerleri etkileyen formda olup olmadığı konusunda farklı Rus kaynaklarında iddialar yer alırken, enfeksiyonun nasıl bulaştığına ilişkin soruşturma başlatıldı.

197 TEMASLI GÖZETİM ALTINDA

Hastanın tedavi gördüğü Şelehov Bölge Hastanesi karantinaya alınırken, hastayla temas etmiş olabilecek 197 kişi tespit edildi. Bu kişilerin 189’unun hastanelere yatırıldığı, 12 kişinin ise anti-veba enstitüsünde gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Bazı Rus medya kuruluşları temaslı kişiler arasında hastalık belirtileri görüldüğünü öne sürdü. Ancak bölge yetkilileri bu bilgiyi doğrulamadı. İrkutsk Valisi İgor Kobzev, temaslılarda şu ana kadar veba belirtisi görülmediğini ve yapılan testlerin negatif çıktığını iddia etti.

Rusya da veba alarmı! 1 kişi öldü, 189 kişi karantinaya alındı: Laboratuvar ihtimali gündemde 2

LABORATUVAR KAZASI MI?

Enfeksiyonun kaynağı konusunda araştırmacıların üzerinde durduğu ihtimallerden biri, hayatını kaybeden çalışanın görev yaptığı laboratuvarda yaşanmış olabilecek bir kaza oldu.

Rus basınında yer alan bilgilere göre çalışan, laboratuvarda biyolojik örneklerle çalıştığı sırada veba bakterisi içeren bir test tüpünü yanlışlıkla kırmış olabileceğini sağlık görevlilerine anlattı.

Bu iddia henüz Rus makamları tarafından kesin olarak doğrulanmadı. Ancak çalışanın anti-veba laboratuvarında görev yapması nedeniyle laboratuvar kaynaklı bulaş ihtimali araştırılıyor.

Kadının daha önce veba taşıyan hayvanlar üzerinde çalışmalar yürüttüğü Zabaykalye bölgesinde de bulunduğu bildirildi.

Rusya da veba alarmı! 1 kişi öldü, 189 kişi karantinaya alındı: Laboratuvar ihtimali gündemde 3

BURYATYA İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

İlk haberlerde çalışanın hastalanmadan kısa süre önce Buryatya'ya iş gezisi yaptığı ve enfeksiyonu burada kapmış olabileceği ileri sürüldü.

Ancak Buryatya yönetimi bu iddiayı reddetti. Bölge lideri Aleksey Tsıdenov, eldeki verilere göre çalışanın Buryatya'ya gitmediğini ve bölgede insanlara yönelik doğrulanmış bir veba vakası bulunmadığını açıkladı.

Bu nedenle hastalığın kaynağına ilişkin soruşturmanın laboratuvar ihtimali de dahil olmak üzere farklı senaryolar üzerinden sürdüğü belirtildi.

RUSYA'DA YILLAR SONRA GÖRÜLDÜ

Olay, Rusya'da vebanın yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Ülkede insanlarda kayda geçen son veba vakasının 2016'da Altay Cumhuriyeti'nde görüldüğü bildirildi.

Vebaya Yersinia pestis bakterisi neden oluyor. Hastalığın akciğerleri etkileyen formu, diğer veba türlerinden farklı olarak solunum yoluyla insandan insana bulaşabiliyor. Bu nedenle olası akciğer vebası vakalarında temaslıların hızla belirlenmesi ve izolasyonu kritik önem taşıyor.

Yetkililer şu aşamada bölgede geniş çaplı bir salgın bulunduğuna ilişkin açıklama yapmazken, temaslıların sağlık durumları ve hastalığın kaynağı üzerindeki incelemeler sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
veba Rusya salgın
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