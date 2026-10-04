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Son dakika! Adana'da art arda depremler! Önce 4.8 sonra 4.9

Son dakika! Adana'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Osmaniye ve çevre illerde de hissedildi. Öte yandan ilk depremin ardından 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son dakika! Adana'da art arda depremler! Önce 4.8 sonra 4.9
Melih Kadir Yılmaz

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Adana'da saat 14:19'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.99 kilometre altında yaşandı. Bu depremden kısa bir süre sonra 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Son dakika! Adana da art arda depremler! Önce 4.8 sonra 4.9 1

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Mersin ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: "AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 14:19'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini 4.8 olarak açıkladı, derinliğini ise 5 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Detaylar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
deprem Gaziantep Adana Osmaniye
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