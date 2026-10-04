Son dakika! Adana'da art arda depremler! Önce 4.8 sonra 4.9

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Adana'da saat 14:19'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.99 kilometre altında yaşandı. Bu depremden kısa bir süre sonra 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Öte yandan deprem Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Mersin ve çevre illerde de hissedildi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 14:19'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini 4.8 olarak açıkladı, derinliğini ise 5 kilometre olarak kayıtlara geçti.
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