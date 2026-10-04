Son dakika | Prof. Dr. Ersoy, Adana ve Osmaniye depremleri için canlı yayında açıkladı: "Üçü aynı fay üzerinde"

Son dakika haberi: Adana - Saimbeyli'de 4,8 ve 4,9, Osmaniye Sumbas'ta ise 5,2 büyüklüğünde depremler yarım saat içinde meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremlerin ardından gözler uzmanlara çevrildi. Canlı yayında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr Şükrü Ersoy, Adana'nın kuzeyindeki fayları işaret ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TEORİK OLARAK BÖLGEDE DAHA BÜYÜK DEPREMLER MEYDANA GELEBİLİR"

A Haber'de konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy şunları kaydetti:

Bunlar normal şartlar altında yıkıcı depremler değil. Bu bölge biraz daha büyük depremler üretebilecek kapasiteye de sahip. 6’nn üzerinde depremler üretebilecek faylar var Adana’nın kuzeyinde. Teorik olarak bu depremler meydana gelebilir.

"ÜÇ DEPREM AYNI FAY ÜZERİNDE"

Bu 3 depremin aynı fay üzerinde olduğunu düşünüyorum. Birbirine yaklaşık büyüklükteler. Geçenlerdeki de aynı büyüklükteydi. Belki de bu tür depremlerle oradaki enerji uzun dönem içinde sönümlenecek olabilir. Meydana gelen tüm depremler aynı fay üzerine gelmekte, ayrı ayrı zonlarda değil.

"BÖLGEDE AKTİVİTE SÜRÜYOR"

Bölgede aktivite hala devam ediyor. Vatandaşlar korkuyorlarsa, kaygı duyuyorlarsa biraz sokakta durabilirler. Ama bu, “Büyük deprem geliyor, sokağa çıkın” mesajı değil.

İŞTE BÖLGEDEKİ SON DEPREMLER