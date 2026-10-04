Hocaların hocasına veda: Prof. Dr. İoanna Kuçuradi son yolculuğuna uğurlandı

Felsefe, etik ve insan hakları konularındaki uluslararası çalışmalarıyla tanınan, Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı ve Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi (90), 4 Ekim’de hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren Kuçuradi için ilk tören Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Anma programının ardından duayen akademisyenin cenazesi Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1997 yılı itibarıyla Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü üstlenen Kuçuradi, merkez çatısı altında yer alan UNESCO Kürsüsünün de başkanlığını yürüttü. Türkiye Felsefe Kurumu Başkanlığının yanı sıra Uluslararası Felsefe Dernekleri Federasyonunda uzun yıllar üst düzey görevler üstlenen ve federasyon başkanlığı da yapan Prof. Dr. Kuçuradi; insan hakları, değerler felsefesi ve etik alanındaki eserleriyle ulusal ve uluslararası felsefe literatürüne önemli katkılar sundu.

"İNSAN OLMA SANATINI BİZE ÖĞRETEN BÜYÜK BİR REHBERDİ"

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin cenaze töreninde konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuçuradi’nin sadece bir akademisyen değil, insanlık için yol gösterici bir değer olduğunu vurguladı. Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Hepimizin başı sağ olsun, gerçekten çok büyük bir kayıp. Büyük bir öğretmenden ziyade insan olma sanatını bize öğreten büyük bir rehberdi. İçinde bulunduğumuz dünya; bütün kuralların, bütün değerlerin yıkıldığı bir dünya haline geldi. Eski dünyanın öldüğü, yeni dünyanın tüm sancılarına rağmen doğamadığı ve büyük bir barbarlığın hakim olduğu bu dönemde, Gazze’deki soykırımdan ağır insanlık sorunlarına kadar birçok iç yakıcı tabloyla karşı karşıyayız. Böyle zamanlarda ’İnsan olmak ne demektir?’, ’İnsanla değer arasındaki bağı nasıl kuracağız?’ soruları karşısında hocamızın bütün ömrünü vakfettiği bir arayış çıkıyor. Bugün yapay zekanın elimizden bütün değerlerimizi alacağı bir tehdit dönemiyle karşı karşıyayız. Felsefi tartışmaların, bilginin ve sözlüklerin bile yapay zeka tarafından filtrelenip yapılandırıldığı bir çağda, insanla değer arasındaki ilişki daha da büyük bir tehlike altında. İşte böylesi bir dönemde, tek başına yürüse bile inandığı şeyleri bize anlatmak için ömrünü veren İoanna hocamız gibi değerlerin rehberliği her zamankinden daha önemli. Bizler bu topraklarda onun öğrencisi olma şerefine nail olduk. Vefatıyla bize adeta ’Bu tehlikeye karşı size öğrettiğim dersi unutmayın’ mesajını hatırlattı. Hocam, derslerinizi unutmayacağız; sizi saygıyla uğurluyoruz."

"ADALET VE ETİK ALANINDAKİ ÇALIŞMALARINDAN FEYZ ALMAKTAN HER ZAMAN ONUR DUYDUK"

Törende konuşan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Aksar, Kuçuradi’nin hayatını felsefe ve insan onuruna adadığını belirterek şöyle konuştu:

"İnsan haklarının, insan felsefesinin ve etik çalışmalarının ülkemizdeki ve dünyadaki en önemli savunucularından birisi olan, hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’yi son yolculuğuna uğurlamak üzere derin bir hüzünle toplanmış bulunuyoruz. O, yalnızca bir filozof değil; felsefeyi hayatın içine taşıyan, insan olmanın ve insan kalmanın en büyük erdem olduğunu savunan bir isimdi. Maltepe Üniversitesi ve Marmara Eğitim Kurumları ailesi olarak onunla aynı kampüsü paylaşmaktan, adalet ve etik alanındaki çalışmalarından feyz almaktan her zaman onur duyduk. 4 Ekim 1936’da dünyaya gelen ve tam da doğum gününde, 4 Ekim’de aramızdan ayrılan değerli hocamız; bıraktığı eserleri ve örnek kişiliğiyle daima saygı, minnetle anılacaktır."

"İOANNA KUÇURADİ YAŞAM MERKEZİ’Nİ KURACAĞIZ"

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ise törendeki konuşmasında Kuçuradi’nin hatırasını yaşatacak projeyi duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Felsefeye, insan haklarına ve insan onuruna adanmış bir ömrü, Kuçuradi hocamızı uğurluyoruz. Gerçekten büyük bir kayıp. Kitap fuarında insanlık onuru ve barış üzerine yaptığı konuşmayla hepimizi derinden etkilemişti. Kendisine bir sürpriz yapmaya hazırlanıyorduk; İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçireceğimiz ’İoanna Kuçuradi Yaşam Merkezi’ projemizin temel atma töreninde bu sürprizi kendisiyle paylaşmayı planlıyorduk. Ne yazık ki bunu hayatta iken gerçekleştiremedik. Ancak onun adını yaşatmak için bu projemizi en hızlı şekilde tamamlayarak hayata geçireceğimizin sözünü veriyoruz. Hepimizin başı sağ olsun."

Konuşmaların ardından Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin cenazesi toprağa verilmek üzere Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı’na götürülürken çok sayıda meslektaşı, öğrencileri ve sevenleri gözyaşları arasında Kuçuradi’ye veda etti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır