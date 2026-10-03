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Sahte diploma tartışmalarının ardından Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

Kısa süre önce Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevinden alınan Ömer Fatih Sayan, sahte diploma ve e-imza soruşturmasının ardından bu kez hakkında gündeme getirilen gayrimenkul iddialarıyla tartışmaların odağına geldi.

Sahte diploma tartışmalarının ardından Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

Fon vurgununun simge ismi Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ağabeyi olan Sayan hakkında basına yansıyan son iddialarda, İstanbul’un yüksek değerli bölgelerinde villa ve rezidans dairesine sahip olduğu öne sürüldü.

Gazeteci Yiğit Uzun tarafından gündeme getirilen ve çeşitli basın kuruluşlarının aktardığı iddialara göre Sayan’ın İstanbul Kadıköy’deki Four Winds Park Residence’ta bir dairesi ile Pendik’te bulunan Omega Yeşiltepe Villaları’nda bir villası bulunuyor.

Sahte diploma tartışmalarının ardından Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde 1

DEĞERLERİ 130 MİLYON TL Mİ?

Söz konusu gayrimenkullerin 2018 yılında edinildiği ileri sürülürken, günümüzdeki toplam piyasa değerlerinin yaklaşık 130 milyon liraya ulaşabileceği iddia edildi.

Ömer Fatih Sayan’ın adı kısa süre önce Türkiye’nin gündemine oturan sahte diploma ve elektronik imza soruşturması kapsamında yürütülen tartışmalarda da öne çıkmıştı.

Soruşturmada bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarının taklit edildiği ve sahte e-imzalar kullanılarak üniversitelerin sistemlerinde usulsüz işlemler gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

Sayan ise kamuoyuna yaptığı açıklamada BTK’nın süreçle ilgili incelemelerde bulunduğunu, tespit edilen 44 sahte elektronik imzanın iptal edildiğini belirtmişti.

Sahte diploma tartışmalarının ardından Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde 2

SAHTE DİPLOMA İDDİALARI ÇOK TARTIŞILDI

Sayan’ın çok sayıdaki akademik derecesi ve aynı dönemde yürüttüğü görevler ise tartışmalar sırasında sosyal medyada gündeme gelmişti. Sayan bütün diplomalarının gerçek olduğunu ifade etmişti.

E-imza tartışmalarının ardından ortaya atılan gayrimenkul iddiaları, bu kez Sayan’ın mal varlığı ve taşınmazları hangi gelir kaynaklarıyla edindiği konusunda sosyal medyada soruların yöneltilmesine neden oldu.

Haberlerde belirtilen taşınmazların 2018 yılında edinildiği iddiası özellikle dikkat çekerken, gayrimenkullerin satın alındıkları tarihteki bedellerinin ne olduğu ve finansmanlarının nasıl sağlandığı konusunda kamuoyuna yansımış doğrulanmış ayrıntılı bir belge bulunmuyor.

Ömer Fatih Sayan henüz söz konusu villa ve rezidans dairesine ilişkin iddialara yönelik açıklama yapmadı.

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Ömer Fatih Sayan
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