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3 gündür kayıptı! Yaşlı kadın drone ile bulundu

Bursa’da 3 gündür kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki zihinsel engelli kadın, dron destekli arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda bulundu.

3 gündür kayıptı! Yaşlı kadın drone ile bulundu

Olay, Büyükorhan ilçesi Aktaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Aybey (61), 30 Eylül’de saat 14.30 sıralarında evinden ayrıldı. Dağlık araziye doğru ilerlediği görülen Aybey’den haber alınamayınca ailesi ve mahalle sakinleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Arama kurtarma çalışmalarını AFAD koordine ederken, jandarma ekipleri de kayıp kadının bulunması için mahalledeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ormanlık alanlar, köy çevresi ve arazi ekipler tarafından tek tek tarandı. 124 personel ve 24 aracın görev aldığı çalışmalarda, dron, İHA, termal dron, ATV ve arama köpeklerinden de yararlanıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

AFAD, JAK ve çok sayıda sivil arama kurtarma ekibinin yürüttüğü çalışmalar sırasında Fatma Aybey, dron ile ormanlık alanda tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, Aybey’i köydeki bir çobanın yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Aybey’in, kayıp olduğu 3 gün boyunca köy arazisindeki meyve bahçelerinde meyve yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Aybey, tedbir amacıyla sağlık ekiplerine teslim edilerek Büyükorhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 gündür kayıptı! Yaşlı kadın drone ile bulundu 1

3 gündür kayıptı! Yaşlı kadın drone ile bulundu 2

3 gündür kayıptı! Yaşlı kadın drone ile bulundu 3

3 gündür kayıptı! Yaşlı kadın drone ile bulundu 4

3 gündür kayıptı! Yaşlı kadın drone ile bulundu 5

3 gündür kayıptı! Yaşlı kadın drone ile bulundu 6

3 gündür kayıptı! Yaşlı kadın drone ile bulundu 7

3 gündür kayıptı! Yaşlı kadın drone ile bulundu 1

3 gündür kayıptı! Yaşlı kadın drone ile bulundu 2

3 gündür kayıptı! Yaşlı kadın drone ile bulundu 3

3 gündür kayıptı! Yaşlı kadın drone ile bulundu 4

3 gündür kayıptı! Yaşlı kadın drone ile bulundu 12

3 gündür kayıptı! Yaşlı kadın drone ile bulundu 6

3 gündür kayıptı! Yaşlı kadın drone ile bulundu 14

3 gündür kayıptı! Yaşlı kadın drone ile bulundu 15
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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