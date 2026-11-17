İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sözcü Medya Grubu'na yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

FETÖ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, kanalın sahibi Burak Akbay'a hakkında geçmişte sürdürülen soruşturmalar kapsamında, yeni ihbarların geldiği ve FETÖ ile bağlantılı para hareketleri iddialarına yer verildi.

Savcılık açıklamasında “Estetik Yayıncılık A.Ş ve Mega Ajans adlı şirketleri finanse ettiği ve FETÖ silahlı terör örgütü yöneticiliğini bahse konu şirketler üzerinden sürdürdüğüne dair kuvvetli şüphe üzerine”, kayyum atandığı ifadesi de yer aldı.

4 GÖZALTI KARARI

Soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

SÖZCÜ MEDYA GRUBU'NA TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Soruşturma kapsamında alınan hakimlik kararı doğrultusunda Sözcü Medya Grubu'na TMSF kayyum olarak görevlendirildi.