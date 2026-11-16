Bülent Arınç, 'Ben talibim' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o görevi istedi

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Partili siyasetçi Bülent Arınç, yargı mensuplarının emeklilik yaşına ilişkin Anayasa'daki mevcut düzenlemenin değiştirilmesi gerektiğini belirterek, hâkim ve savcılar için 65 olan yaş sınırının 72'ye çıkarılmasını önerdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair değerlendirmelerde bulunan Arınç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın yüksek yargı üyelerinin görev sürelerine yönelik açıklamalarına destek verdiğini bildirdi.

Yargı teşkilatındaki mevcut duruma dikkat çeken Arınç, 15 Temmuz sürecinin ardından yargıdan yaklaşık 5 bin kişinin ihraç edildiğini hatırlatarak, bu durumun deneyimsiz hâkim ve savcıların kritik görevlere getirilmesine yol açtığını savundu.

Açıklamasında yargı sistemindeki sorunların çözümüne yönelik aktif rol almaya hazır olduğunu vurgulayan Arınç, konuya ilişkin siyasi partiler arasında temas ve görüşmeler yürütmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan görev talep ettiğini ifade etti.

Arınç söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Feti Yıldız hukukî görüşlerine itibar ettiğim değerli bir siyasetçidir. Sayın Yıldız, 04.11.2026 tarihli mesajında ilgili kanuna atıf yaparak “Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev süreleri 12 yılla sınırlandırılmıştır” ibaresini hatırlatmış ve bu duruma ilişkin görüşlerini “mesleklerinin en verimli ve deneyimli döneminde yüksek yargı adına ciddi bir kurumsal hafıza kaybına neden olacaktır” sözleriyle özetlemiştir.

Bu mesajda ileri sürdüğü görüşlere katılmakla birlikte, bu meselenin temelinde yatan önemli bir konuya dikkat çekmek isterim. Anayasa'nın 140/5 maddesi gereğince hâkimler ve savcılar 65 yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. Bu hüküm, 65 yaşındaki tüm hâkim ve savcılar ile yüksek yargı üyelerini kapsamaktadır. Söz konusu madde bugün fevkalade olumsuz sonuçlar doğuran, yargıyı işlevsiz hale getiren bir krize bizi götürmüştür.

15 TEMMUZ'DAKİ İHRAÇLAR

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde yargıdan hâkim, savcı ve yüksek yargı üyesi olarak toplam 5.000 civarında ihraç yaşandı. Bu boşluğun doldurulması amacıyla hızlandırılmış stajla mesleğe giren yeni yargıç ve savcılar 25-26 yaşında kürsülere geldiler. Hiçbir iddianame ve karar tecrübesi olmayan, büyük bir kısmı iyi niyetli fakat tecrübesiz kişilerle yargılamalar aksadı. Bir kısım avukat da mesleğe alındı, mülakatlar her zaman eleştiri konusu oldu.

Bu genç arkadaşlarımız ağır ceza mahkemesi üyesi, savcı ve hâkim oldular. Ağırlaştırılmış müebbet cezalara imza attılar. Reislik makamlarında oturanların inisiyatifine kalan kararlarda çelişkiler ortaya çıktı. Genç arkadaşlarımız, tecrübesizlikleri sebebiyle telkin ve tavsiyelere uydular. Yargıya güven gittikçe düştü. Bu kişiler ihtiyaç duyulduğu için kıdeme bakılmaksızın her türlü üst göreve gelebildiler.

Geçenlerde trajikomik bir olayı duyunca gerçekten irkildim. Kıdemli bir Yargıtay üyesi anlattı: Bir genç hâkim, kura çektiği yerden kısa süre sonra Yargıtay'a tetkik hâkimi olarak atanmış; hem de eskiden mümkün olmayan bir şekilde. Üyemiz, genç tetkik hâkiminin dosyasına bakmış, şaşırmış ve kendisini tanımak istemiş. Safiyane bir şekilde, “Hâkim Bey, buraya gelmeden önce hangi görevlerde bulundunuz?” diye sormuş. Aldığı cevap da aynı şekilde safiyane olmuş: “... partinin ilçe başkanıydım efendim.” Bu cevabı veren kişi Yargıtay'da belki birkaç klasör dava dosyasını okuyup bozma veya onama yönünde görüş bildirecek. Durum vahimdir.

Sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde hâkimler; akli melekeleri yerindeyse ve bir rahatsızlıkları yoksa baktıkları dosyalar, verdikleri kararlar ile istinaf ve Yargıtay'dan aldıkları onama ve bozmalarla değer, bilgi ve tecrübe kazanırlar. Bizde ise Yargıtay'ın en değerli başkan ve üyeleri, HSK üyeleri ve yüksek yargı üyeleri “65 yaşını doldurdum” diyerek vedaya geliyorlar. Onlar geldikçe ben de çok üzülüyorum; çünkü yargı en tecrübeli, en başarılı üyelerini kaybediyor.

'KESİN ÇÖZÜM' DİYEREK ANAYASAYI İŞARET ETTİ

Tek başına bir ölçü olmamakla birlikte 65 yaş sınırını geçmişteki şartlara göre makul karşılayabiliriz. Ancak TÜİK, Türkiye'deki ortalama yaşam süresini geçen yıl 78,5 olarak açıklamıştı. Yaşadığımız sürece bakarak şunu düşünüyorum: Sayın Feti Yıldız'ın işaret ettiği konularda geçici bir çözüm bulunmalıdır. Ne var ki kesin çözüm, ancak Anayasa'nın bu maddesini değiştirmekle mümkündür.

"GÖREVE TALİBİM" DİYEREK ERDOĞAN'A SESLENDİ

Anayasa değişikliği konusu, bence bu tespit ve düşüncelerimiz kendilerine anlatıldığında tüm kesimlerin makul karşılayacağı bir düzenlemedir. Anayasa'nın bu maddesi kalacaksa sınırın en azından 72 yaş olarak düzeltilmesi gerekir. İstenirse değişiklik sırasında bu madde mülga hâle getirilebilir ve konu kendi içinde ayrı bir maddede olarak değerlendirilebilir. Anayasayı değiştirmek zor olmamalıdır. Elbette bazı konularda çelişkiler ve itirazlar olabilir; ancak partilerin yaşadığımız bu yargı süreci içerisinde ortak şikâyet noktasının bu olacağını düşünüyorum. Sayın Adalet Bakanımız konumu itibarıyla bu konuda taraf olmak istemeyebilir. Hukuk Politikaları Kurulu'na kesinlikle taraf olmasını arzu etmem; onların gündemi çok farklı. Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız adalet bakanlığı yapmış kıymetli insanlarımızdan birisine veya bendenize izin ve görev verirse konuyu partiler arasına götürmek ve onlarla müzakere etmek görevine talibim. Bu işi en kısa zamanda başaracağımızı ümit ediyorum.

“YAŞ SINIRI 72 OLMALI”

Bunu acilen ve tek bir madde olarak yapmalıyız. Ya bu maddeyi mülga kılıp başka bir düzenlemeyle sorunu çözmeliyiz ya da madde kalacaksa yaş sınırını 72 olarak düzeltmeliyiz. Bu gerçekleştiği takdirde bugünkü tecrübeli hâkim ve savcıları görevde tutarak, en azından 7 yıl daha kendilerinden istifade etme imkânımız olur. Onların da bunu hoş karşılayacağını düşünüyorum. Tabii görevini yapmayan, ahlaki suç işleyen, hatta bir savcının bir hâkimi bile vurabildiği bir Türkiye'de bu kişiler cezalarını bulmalı ve meslekten atılmalıdır. Cezaları adi suçlar kapsamında mutlaka en ağır şekilde uygulanmalıdır. Ancak işini iyi yapan, ahlaklı, inançlı, terbiyeli ve tecrübeli isimlere ekmek ve su kadar ihtiyacımız var."