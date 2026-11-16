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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: "Dünya Türkiye'nin hamlelerini konuşuyor"

AK Partili gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün dünyada artık Türkiye’nin hamleleri konuşuluyor. Büyük ve güçlü Türkiye’nin sesi artık dünyada duyuluyor" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: "Dünya Türkiye'nin hamlelerini konuşuyor"
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'nda konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: "Dünya Türkiye nin hamlelerini konuşuyor" 1

"DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Gençler ülkemizin geleceği. Gençlere bakarken müreffeh yarınları görüyorum. Türkiye'nin aydınlık yarınları gençlerde.
  • Dünyada Türkiye konuşuluyor. Tarih sahnesine yeniden çıkıyoruz. Yeni dünya kurulurken merkez dünya Türkiye’yi konuşuyor. Bugün dünyada artık Türkiye’nin hamleleri konuşuluyor. Büyük ve güçlü Türkiye’nin sesi artık dünyada duyuluyor.

MUHALEFETE TEPKİ

  • Onlar gençleri para kulelerini, para çantalarını aklamak için kullanırken biz gençlerin gelişimine katkı sağlıyoruz. Muhalefetle aramızda sadece kalite, kalibre farkı yok; aynı zamanda ufuk, zihniyet, gençlere bakışımızda 180 derecelik bakış açısı farkı var.
  • Antalya'daki COP31, organizasyon ve katılım açısından bugüne kadarki en başarılı COP olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: "Dünya Türkiye nin hamlelerini konuşuyor" 2

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Recep Tayyip Erdoğan
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