Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: "Dünya Türkiye'nin hamlelerini konuşuyor"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'nda konuşma gerçekleştirdi.
"DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR"
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
- Gençler ülkemizin geleceği. Gençlere bakarken müreffeh yarınları görüyorum. Türkiye'nin aydınlık yarınları gençlerde.
- Dünyada Türkiye konuşuluyor. Tarih sahnesine yeniden çıkıyoruz. Yeni dünya kurulurken merkez dünya Türkiye’yi konuşuyor. Bugün dünyada artık Türkiye’nin hamleleri konuşuluyor. Büyük ve güçlü Türkiye’nin sesi artık dünyada duyuluyor.
MUHALEFETE TEPKİ
- Onlar gençleri para kulelerini, para çantalarını aklamak için kullanırken biz gençlerin gelişimine katkı sağlıyoruz. Muhalefetle aramızda sadece kalite, kalibre farkı yok; aynı zamanda ufuk, zihniyet, gençlere bakışımızda 180 derecelik bakış açısı farkı var.
- Antalya'daki COP31, organizasyon ve katılım açısından bugüne kadarki en başarılı COP olarak kayıtlara geçti.