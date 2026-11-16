Yine aynı villa, yine uyuşturucu! Polis içerideyken ateşe vermişlerdi... 1 yıl sonra 130 milyon TL'lik baskın

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunun detayları dikkat çekti. Beylikdüzü'nde geçen yıl İran uyruklu bir suç örgütü elebaşının yakalandığı villaya 1 yıl arayla ikinci kez narkotik operasyonu düzenlendi. İlk operasyonda uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan villanın, bu kez Türk vatandaşlarından oluşan başka bir uyuşturucu şebekesi tarafından sevkiyat noktası haline getirildiği tespit edildi.

İLK OPERASYON İRAN UYRUKLU ŞEBEKEYE YAPILDI

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre; ilk operasyonun süreci, geçen yıl İstanbul'a giriş yapan İran uyruklu uyuşturucu şüphelilerinin polis ekiplerince takibe alınmasıyla başladı.

Şüpheliler, faaliyetlerini gizlemek adına Beylikdüzü'nde birbirine yakın iki villa kiraladı.

ÖRGÜT ELEBAŞI VE SEVGİLİSİ BU VİLLARLARDAN BİRİNDE KALDI

Şüpheliler dikkat çekmemek adına çevreye normal bir hayat sürüyorlarmış izlenimi verdi. Hakkında yakalama kararı bulunan ve sahte kimlik kullanan örgüt elebaşı Mojtaba Sadeghi Dastjerdi ile sevgilisi Shirin Shokoohandeh, uyuşturucu faaliyetleri için kiralanan villalardan birinde kaldı.

DIŞARI BİLE ÇIKMADILAR! ÜRETİM GECE SAATLERİNDE YAPILDI

İkili dikkat çekmemek adına dışarıya neredeyse hiç çıkmadı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen villada üretimin gece saatlerinde gerçekleştirildiği tespit edildi. Örgüt elebaşının da zaman zaman bu adrese giderek, eksik malzemeleri belirlediği ve günlük üretim raporlarını aldığı saptandı.

POLİS BİNADAYKEN GAZ TÜPERLERİNİ AÇIP VİLLAYI ATEŞE VERDİLER

Ekipler yeterli delilleri topladıktan sonra harekete geçti ve iki villa ile bir araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sırasında ise korku dolu bir gelişme yaşandı. Şüphelilerin; operasyon sırasında polis ekipleri binadayken gaz tüplerini açarak uyuşturucu üretimi yapılan villayı ateşe verdiği belirlendi.

Alevlerin yükseldiği binada hem delilleri muhafaza etmeye hem de içeride bulunan kişileri tahliye etmeye çalışan polis ekipleri, binadaki herkesi güvenli şekilde dışarı çıkardı. Yangın nedeniyle villanın çatısı çöktü ve kullanılamaz hale geldi. Gözaltına alınan 6 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

1 YIL SONRA YİNE AYNI VİLLA YİNE UYUŞTURUCU

İlk operasyonda örgüt elebaşı Mojtaba Sadeghi Dastjerdi ile sevgilisinin kaldığı villa, olaydan tam 1 yıl sonra yeni bir uyuşturucu soruşturmasının merkezine dönüştü.

SEVKİYAT NOKTASI OLARAK KULLANDILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda Türk vatandaşlarından oluşan başka bir uyuşturucu şebekesinin aynı villayı kullanmaya başladığı tespit edildi. Yeni şebeke, villayı sevkiyat noktası olarak kullandı. Narkotik ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucunda şüphelilerin gündüz saatlerinde lüks ve olağan bir hayat sürdükleri görüntüsünü vermeye çalıştıkları, hava karardıktan sonra ise otomobillerle uyuşturucu dağıtımına hazırlandıkları belirlendi.

ÖNCE ARACA SONRA VİLLAYA OPERASYON YAPILDI

Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, satış amacıyla villadan ayrılan şüphelilerin bulunduğu otomobili yolda durdurarak operasyon başlattı. Durdurulan otomobilde yapılan aramada, bir valizin içerisine gizlenmiş halde kilolarca uyuşturucu madde bulundu. Yakalanan şebeke üyelerine ulaşamayan ve polis operasyonunu fark eden villadaki diğer şüphelilerin ise paketlenmiş halde bulunan uyuşturucuları saklamaya çalıştığı tespit edildi.

PİYASA DEĞERİ 130 MİLYON LİRA

Ayrıca villaya düzenlenen baskında saklamaya çalıştıkları uyuşturucular da ele geçirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen bu operasyon sonucu da toplam piyasa değeri 130 milyon lira olan 193 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Bu operasyonla birlikte 1 yıl önce uyuşturucu operasyonu düzenlenen villa, yeni bir operasyonla gündeme geldi.